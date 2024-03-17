Shakira hace lo impensable y nombra a Piqué en plena entrevista: esto dijo sobre su ex

Video ¿Shakira confiesa en su nueva canción que sí tiene pareja? Esto dice la letra de 'Nassau'

Shakira ha roto su silencio sobre el costo emocional que su relación con Gerard Piqué tuvo en su carrera.

En una entrevista con el diario The Sunday Times de este viernes 15 de marzo, la cantante de 47 años reveló los sacrificios que hizo durante el tiempo que estuvieron juntos y lo nombró explícitamente como no lo había hecho desde su polémica separación anunciada en junio de 2022.

Así habló Shakira sobre su ex Piqué

Shakira habló sobre su relación con Gerard Piqué y se sinceró sobre lo que vivió haciendo referencia a él por su nombre.

"Por mucho tiempo, puse mi carrera en espera para estar cerca de Gerard y así pudiera jugar al fútbol", confesó.

"Hubo mucho sacrificio por amor", agregó dejando al descubierto que la dedicación a su relación significó alejarse del centro de atención.

Pero ahora está lista para recuperar su lugar en el mundo de la música con su muy esperado álbum, 'Las Mujeres Ya No Lloran', que se lanzará este próximo 22 de marzo.

La separación de ambas celebridades se suscitó en medio de especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte del también empresario.

“Mi prioridad era mi hogar”: Shakira

La historia de amor de Shakira y Piqué comenzó durante el Mundial de 2010 cuando ella promocionaba la canción 'Waka Waka (Esto es África)'.

Su relación floreció y poco después confirmaron su romance en las redes sociales. En una entrevista anterior con Billboard, Shakira expresó una fe inquebrantable en su vínculo, creyendo en la frase "'hasta que la muerte nos separe'".

" Mi prioridad era mi hogar, mi familia", compartió, "creí en ese sueño: el amor duradero que mis padres han compartido durante más de 50 años. Es un amor único e irrepetible".

Pese a sus esperanzas, el sueño de una eternidad con Piqué no se hizo realidad y hoy vive en Miami mientras él permanece en Barcelona.