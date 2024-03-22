Shakira

Shakira se sincera sobre los desafíos de ser “madre soltera”: "Me desmayo"

La cantante reveló lo complicado que llega a ser convivir con Milan y Sasha y trabajar al mismo tiempo. Tras su separación de Piqué, la colombiana y sus pequeños se mudaron a vivir a Miami.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¡Todo un roquero con radical look!: hijo mayor de Shakira se presenta con su banda en Miami (video)

Shakira se sinceró acerca de cómo ha sido su faceta como “madre soltera” de Milan y Sasha, a quienes procreó con su ex, Gerard Piqué.

Desde abril de 2023, la cantante y los pequeños se mudaron a vivir a Miami, Florida, esto luego de que ella llegara a un acuerdo de custodia con el deportista.

De acuerdo con La Vanguardia, en noviembre de 2022 ellos pactaron que el catalán podría ver “siempre que quiera” a los niños en la llamada ‘Ciudad del Sol’. En los últimos meses, no ha trascendido que los haya visitado.

Shakira es honesta acerca de su rol como “madre soltera”

A solamente unas horas del estreno de su nuevo material discográfico, ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira se sentó a conversar con Zane Lowe para Apple Music.

La estrella, de 47 años, compartió que, aunque ha estado “muy ocupada”, hace todo lo que está en sus manos para convivir con Milan y Sasha.

“He estado grabando un video, en una sesión de fotografías, preparándome para otro clip y para el lanzamiento de mi álbum”, detalló.

“Así que me voy a dormir todos los días alrededor de las 9 a.m.”, aseveró. “Al día siguiente, a las 9 a.m., a las 11 a.m.”, aclaró.

“Ayer llegué a casa a las 7 de la mañana. Mis hijos ya me estaban esperando, así que desayuné con ellos, me quedé despierta con ellos. A veces ni siquiera me voy a dormir hasta que es hora de acostarse”, contó.

La colombiana confesó que está “agotada”, pero: “Eso es lo que hago porque quiero pasar tiempo con mis hijos, los llevo a la cama y luego me desmayo”.

“Ha sido intenso”, dijo. “Hago malabares. Es la primera vez que tengo que lidiar con tantas cosas como madre soltera, así que es un reto, pero ellos son geniales”, sumó.

Shakira afirma que sus hijos la “apoyan”

En esta oportunidad, Shakira aprovechó para reconocer que Milan y Sasha han estado a su lado en su retorno triunfal como artista.

“Sí, ellos entienden lo importante que es hacer música para mí, seguir siendo productiva, sentirse relevante en la sociedad, encontrar tu lugar en la comunidad. Son realmente fabulosos, comprenden eso y me apoyan”, enunció.

Al reflexionar acerca del tiempo que pasó radicando en Barcelona, España, externó el mal que experimentaba por apartarse de sus niños y Piqué.

“Era como una relación (con el arte) de amor-odio a veces, porque cada vez que tenía que ir al estudio a hacer mi trabajo sentía que dejaba a mi familia desatendida”, recordó.

“Hubo momentos en los que realmente no lo disfruté. Sentía culpa, me sentía desgarrada, pero ahora se siente totalmente diferente”, sumó.

“Aunque ahora es más complicado porque estoy a cargo de estos dos bebés que dependen mucho de mí, y soy madre soltera, no tengo un marido en casa que me ayude en nada, (…) tengo ganas de trabajar”, aseguró.

Relacionados:
ShakiraHijos de famososCelebridadesMaternidad

