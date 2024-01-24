Shakira toma medidas para proteger a sus hijos luego de que su acosador fuera detenido

Video ¿Quién es el hombre que aseguraba estar casado con Shakira y la acosaba?

Shakira presuntamente no se quedó con las manos cruzadas luego de que un hombre fuera detenido a las afueras de su casa en Miami Beach y posteriormente acusado de presunto acoso en contra de ella.

El pasado 8 de enero cuando las autoridades revelaron que detuvieron a Daniel John Valtier, de 56 años y originario de El Paso, Texas, tras su llegada a bordo de un taxi a la residencia de la cantante.

Al ser presentado ante un juez en una corte local, al inculpado se le fijó una fianza de 100 mil dólares por el cargo de acecho y le ordenaron mantenerse alejado de la artista, informó Noticias Univision 23 y NBC News Miami.

Sin embargo, Valtier aseguró que la disposición de distanciamiento no funcionaría porque la estrella “es su esposa” y habla “con ella todo el tiempo”.

Shakira refuerza su seguridad

A días de lo ocurrido, la revista Hola! reportó que presuntamente Shakira decidió “reforzar de manera inmediata las medidas de protección en torno a su mansión”.

La propiedad está ubicada en North Bay Road Drive y es desde abril de 2023 que la compositora se mudó a ella con sus niños, Milan y Sasha.

“Al parecer, (ella) ha solicitado vigilancia las 24 horas del día y tiene dos patrullas de policía apostadas en la puerta de su domicilio de manera permanente”, ahondaron al respecto.

El medio puntualizó que fue el periodista Álex Rodríguez quien explicó dicha situación durante su participación en el ‘show’ español ‘Vamos a ver’, el viernes 19 de enero.

“En este sentido, se añade que aunque el arrestado se encuentra actualmente en prisión, podría salir en breve pagando una parte de la fianza que le han impuesto”, detallaron.

La intérprete de ‘Hips don’t lie’ tendría como prioridad mantener a salvo a sus pequeños, a los que procreó con Gerard Piqué.

Después de que se conociera lo sucedido con Daniel John Valtier, el portal La Razón de España reportó que “el entorno” del exfutbolista habría aseverado que él estaba “muy preocupado por la situación que viven sus hijos en Miami”.

Se alegó que el ahora empresario ya le había “transmitido a la que fuera su pareja” su angustia. No obstante, aparentemente él “confía en que el equipo de seguridad de la colombiana esté preparado para prevenir futuros percances”.

Shakira habría querido vivir en una isla privada

En marzo del año pasado, antes de que Shakira, Milan y Sasha se mudaran a la llamada ‘Ciudad del sol’, el mismo Álex Rodríguez dio a conocer que supuestamente ella quería vivir en una isla privada.

El colaborador de ¡Siéntese Quien Pueda! relató que ella tenía interés en un inmueble ubicado en Fisher Island, zona muy exclusiva a la que solo se puede accede "por barco o helicóptero”.