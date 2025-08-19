Shakira

Shakira y Piqué habrían logrado vender en esta cantidad millonaria la mansión que compartían

La expareja supuestamente ya pudo deshacerse de una de las propiedades que compraron mientras estaban juntos. Este logro llega a más de tres años de su polémica ruptura.

Por:
Dayana Alvino.
Shakira y Gerard Piqué aparentemente están avanzando en uno de los temas que tenían pendientes por resolver tras su polémica separación.

Han pasado tres años desde que la expareja anunció, en junio de 2022, el final de su relación, tras más de una década juntos y dos hijos, Milan y Sasha.

Ahora, ABC y El Periódico de Catalunya dan a conocer que la cantante y el exfutbolista habrían “conseguido vender” una de las tres mansiones que compartían en Barcelona, España.

De acuerdo con los reportes, se trata de una de las propiedades ubicadas en el municipio de Esplugues de Llobregat.

Según los medios, la cantautora y el empresario lograron vender la casa “por algo más de 3 millones de euros” (unos 3,494,100 dólares) hace unos meses.

La estructura forma parte de un complejo, el cual incluía otras dos viviendas, que adquirieron mientras estaban juntos.

Su idea original era crear un espacio familiar interconectado, con grandes jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas incluidas.

El proyecto se inició en 2012 y lo diseñó la arquitecta Mireia Admetller. En una de las residencias vivían Shakira, Gerard y sus retoños; y en otra, los papás del deportista, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué.

Presuntamente, tenían la intención de que se uniera un inmueble más para que se mudaran los padres de la colombiana, William Mebarak y Nidia Ripoll.

Tras la ruptura, y la marcha de la intérprete de ‘Ojos así’ a Miami, el plan se detuvo y, finalmente, este mes ella y el padre de sus pequeños supuestamente se deshicieron de la morada.

Shakira y Piqué aún quieren vender dos mansiones más

Aunque alegadamente consiguieron liquidar una de las construcciones, Shakira y Piqué todavía estarían buscando que les compren dos.

Los diarios exponen que ambas forman un lote valorado en 10,99 millones de euros (alrededor de 11 millones de dólares).

