Shakira

¿Mientras Shakira cantaba en la Copa América su padre estaba hospitalizado? Esto se sabe

El padre de Shakira supuestamente fue visto en el hospital poco antes de que la cantante iniciara el show de medio tiempo en la final de la Copa América 2024. Esto se sabe.

Por:
Univision
Video Hijos de Shakira dan concierto en Miami y uno sorprende cantando ¿igualito que su madre?: video

Una nueva hospitalización del padre de Shakira comenzó a rumorarse tras la presentación de la cantante en el medio tiempo de la Copa América 2024 el pasado domingo 14 de julio en Miami.

William Mebarak, padre de la colombiana, supuestamente fue captado en una clínica de Barranquilla, Colombia, horas antes del evento y se especuló en redes sociales que su estado de salud había empeorado. Incluso, algunos afirmaron que Shakira habría estado afectada anímicamente durante su actuación.

PUBLICIDAD

Más sobre Shakira

Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?
1 mins

Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?

Univision Famosos
Shakira “está de luto” por tragedia de inundaciones en Texas: hace anuncio en pleno concierto
1:00

Shakira “está de luto” por tragedia de inundaciones en Texas: hace anuncio en pleno concierto

Univision Famosos
Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"
2 mins

Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"

Univision Famosos
Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante
1 mins

Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante

Univision Famosos
Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores
2 mins

Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores

Univision Famosos
¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles
2 mins

¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles

Univision Famosos
Alerta en concierto de Shakira en EEUU por posible "exposición" a enfermedad infecciosa
2 mins

Alerta en concierto de Shakira en EEUU por posible "exposición" a enfermedad infecciosa

Univision Famosos
Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo
1:14

Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo

Univision Famosos
Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original
1 mins

Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original

Univision Famosos
Shakira como princesa, Georgina Rodríguez y más latinos que acapararon miradas en la Met Gala
1:48

Shakira como princesa, Georgina Rodríguez y más latinos que acapararon miradas en la Met Gala

Univision Famosos

¿Papá de Shakira está hospitalizado?

"Fuentes cercanas a la familia" de la cantante aclararon si William Mebarak, de 92 años, fue internado y cuál es su estado de salud.

Según reportes de Caracol Radio, el padre de Shakira sí estuvo en la clínica Iberoamérica el sábado pasado, pero solo para realizarse exámenes y controles para continuar con su tratamiento tras haber sido dada de alta de su más reciente hospitalización.

Shakira estuvo junto a su padre en Barranquilla

Antes de su show de medio tiempo en la Copa América, el 6 de julio, Shakira viajó a Barranquilla para visitar a su padre, afirmó el medio colombiano.

Un mes antes, la mamá de Sasha y Milan también estuvo junto a él, cuando fue hospitalizado de emergencia por una neumonía, el 5 de junio.

En aquella ocasión, la intérprete de 'Hips Don't Lie' permaneció en su ciudad natal durante varias semanas mientras su padre se recuperaba.


Relacionados:
ShakiraFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD