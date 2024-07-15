¿Mientras Shakira cantaba en la Copa América su padre estaba hospitalizado? Esto se sabe

Video Hijos de Shakira dan concierto en Miami y uno sorprende cantando ¿igualito que su madre?: video

Una nueva hospitalización del padre de Shakira comenzó a rumorarse tras la presentación de la cantante en el medio tiempo de la Copa América 2024 el pasado domingo 14 de julio en Miami.

William Mebarak, padre de la colombiana, supuestamente fue captado en una clínica de Barranquilla, Colombia, horas antes del evento y se especuló en redes sociales que su estado de salud había empeorado. Incluso, algunos afirmaron que Shakira habría estado afectada anímicamente durante su actuación.

¿Papá de Shakira está hospitalizado?

"Fuentes cercanas a la familia" de la cantante aclararon si William Mebarak, de 92 años, fue internado y cuál es su estado de salud.

Según reportes de Caracol Radio, el padre de Shakira sí estuvo en la clínica Iberoamérica el sábado pasado, pero solo para realizarse exámenes y controles para continuar con su tratamiento tras haber sido dada de alta de su más reciente hospitalización.

Shakira estuvo junto a su padre en Barranquilla

Antes de su show de medio tiempo en la Copa América, el 6 de julio, Shakira viajó a Barranquilla para visitar a su padre, afirmó el medio colombiano.

Un mes antes, la mamá de Sasha y Milan también estuvo junto a él, cuando fue hospitalizado de emergencia por una neumonía, el 5 de junio.

En aquella ocasión, la intérprete de 'Hips Don't Lie' permaneció en su ciudad natal durante varias semanas mientras su padre se recuperaba.