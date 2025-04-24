¿Piqué y Clara Chía terminaron? Reportan su ruptura tras casi 3 años de noviazgo

Gerard Piqué y Clara Chía habrían terminado, reportaron la tarde de este 24 de abril en el programa español ‘Vamos A Ver’.

“Me confirman que han roto, estoy indagando un poco los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está claro”, informó la presentadora Adriana Dorronsoro.

En el show mencionaron que desde hace tiempo la pareja atravesaba por una “crisis” la cual, según el presentador Pepe del Real, tendría que ver con que “ella quería avanzar en la relación, ser madre y él todavía tenía cierto recelo”.

También añadió que la familia de Clara Chía “no estaba muy contenta con la relación que tenía con Piqué”.

El 1 de abril de 2025 se difundieron unas imágenes donde el exjugador del F.C. Barcelona fue captado con una misteriosa mujer pelirroja en una heladería.

Gerard Piqué y Clara Chía comenzaron su relación de manera pública en agosto de 2022.

¿Piqué y Clara Chía terminaron?

A horas de ese reporte, el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, desmintió que Gerard Piqué y Clara Chía Martí hayan puesto fin a su romance.

“La pareja, me aseguran, no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, sentenció.

Shakira, Piqué y Clara Chía: el polémico triángulo amoroso

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía comenzó en medio de la polémica por la ruptura del exfutbolista con Shakira, pues desde entonces se ha especulado que la joven fue la tercera en discordia.

La cantante colombiana plasmó su versión de lo que sucedió en la ruptura en diversas canciones, siendo “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” la que le dio la vuelta al mundo y en la que menciona a ambos, así como otras polémicas que en ese entonces atravesaba, como sus presuntos problemas con su suegra y el fisco español.

La custodia de Milán y Sasha, los hijos que procrearon, también se convirtió en un problema que lograron solucionar después de semanas de negociaciones. En el acuerdo se estipulaba que los niños se mudarían con Shakira a Miami y Piqué podría verlos cada mes durante 10 días.

En medio de la vorágine, Clara Chía se vio afectada por la presión mediática, presuntamente alterando su vida cotidiana por el asedio de los paparazzi y todo lo que se comentaba en los medios y redes sociales.