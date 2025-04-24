Gerard Piqué

¿Piqué y Clara Chía terminaron? Reportan su ruptura tras casi 3 años de noviazgo

Después de casi 3 años de relación, Gerard Piqué y Clara Chía habrían terminado. Según la información trascendida, podría haber “terceras personas”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovel, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Reportan que Piqué terminó con Clara Chía: hablan de “terceras personas”

Gerard Piqué y Clara Chía habrían terminado, reportaron la tarde de este 24 de abril en el programa español ‘Vamos A Ver’.

“Me confirman que han roto, estoy indagando un poco los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está claro”, informó la presentadora Adriana Dorronsoro.

PUBLICIDAD

En el show mencionaron que desde hace tiempo la pareja atravesaba por una “crisis” la cual, según el presentador Pepe del Real, tendría que ver con que “ella quería avanzar en la relación, ser madre y él todavía tenía cierto recelo”.

También añadió que la familia de Clara Chía “no estaba muy contenta con la relación que tenía con Piqué”.

Más sobre Gerard Piqué

Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió
2 mins

Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió

Univision Famosos
Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón
1:00

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Univision Famosos
¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella
0:52

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella

Univision Famosos
Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio
2 mins

Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio

Univision Famosos
Lili Estefan revela lo que le dijo a Piqué en su cara: “Estaba con Clara Chia”
0:58

Lili Estefan revela lo que le dijo a Piqué en su cara: “Estaba con Clara Chia”

Univision Famosos
Shakira y Piqué habrían logrado vender en esta cantidad millonaria la mansión que compartían
2 mins

Shakira y Piqué habrían logrado vender en esta cantidad millonaria la mansión que compartían

Univision Famosos
Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo
1:14

Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo

Univision Famosos
Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"
1:12

Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"

Univision Famosos
Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen tras su supuesta ruptura: ¿estaban juntos?
2 mins

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen tras su supuesta ruptura: ¿estaban juntos?

Univision Famosos
Periodista insiste en que Piqué y Clara Chía terminaron: esto habría influido en la supuesta ruptura
1:13

Periodista insiste en que Piqué y Clara Chía terminaron: esto habría influido en la supuesta ruptura

Univision Famosos

El 1 de abril de 2025 se difundieron unas imágenes donde el exjugador del F.C. Barcelona fue captado con una misteriosa mujer pelirroja en una heladería.

Gerard Piqué y Clara Chía comenzaron su relación de manera pública en agosto de 2022.

¿Piqué y Clara Chía terminaron?

A horas de ese reporte, el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, desmintió que Gerard Piqué y Clara Chía Martí hayan puesto fin a su romance.

“La pareja, me aseguran, no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, sentenció.

Shakira, Piqué y Clara Chía: el polémico triángulo amoroso

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía comenzó en medio de la polémica por la ruptura del exfutbolista con Shakira, pues desde entonces se ha especulado que la joven fue la tercera en discordia.

La cantante colombiana plasmó su versión de lo que sucedió en la ruptura en diversas canciones, siendo “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” la que le dio la vuelta al mundo y en la que menciona a ambos, así como otras polémicas que en ese entonces atravesaba, como sus presuntos problemas con su suegra y el fisco español.

PUBLICIDAD

La custodia de Milán y Sasha, los hijos que procrearon, también se convirtió en un problema que lograron solucionar después de semanas de negociaciones. En el acuerdo se estipulaba que los niños se mudarían con Shakira a Miami y Piqué podría verlos cada mes durante 10 días.

En medio de la vorágine, Clara Chía se vio afectada por la presión mediática, presuntamente alterando su vida cotidiana por el asedio de los paparazzi y todo lo que se comentaba en los medios y redes sociales.

Aunque la situación tardó para que ‘llegara la calma’ entre los protagonistas de esta historia de amor y desamor, este 24 de abril de 2025 se reporta que la pareja española habría terminado.

Relacionados:
Gerard PiquéClara Chía MartiShakiraParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX