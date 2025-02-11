Shakira

Shakira lanza revelador mensaje tras supuestamente frenar la “separación” de Piqué y Clara Chía

La cantante expresó emotivas palabras a días de, nuevamente, estar en una controversia debido a su ex y la alegada situación con su novia, Clara Chía Martí.

Por:
Dayana Alvino.
Shakira compartió un revelador mensaje a días de que se diera a conocer que presuntamente ella sería la responsable de frenar la alegada “separación” de Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

Hace una semana, la periodista Silvia Taulés, de Vanitatis, y Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, revelaron que el exfutbolista se habría instalado en Miami, sin su novia, y que duraría ahí “unos cuantos meses”.

Lo anterior se debería a que él estaría “al cuidado” de los retoños que comparte con la cantante, Milan y Sasha, mientras ella realiza su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Sin embargo, este 7 de febrero, ‘Las Mamarazzis’, Lorena Vázquez y Laura Fa, informaron que el catalán en realidad no fijaría, ni temporalmente, su residencia en ‘La Ciudad del sol’.

“La artista colombiana se llevará a sus hijos con ella de gira y rehusó, desde un principio, la propuesta de su ex, quien creía, y sigue creyendo, que ‘por la estabilidad de los niños’, su mudanza a Miami para vivir con ellos sería la mejor de las opciones”, indicaron.

Shakira lanza contundente mensaje

Luego de que trascendieran dichos reportes, este 11 de febrero, justo la fecha en la que dará inicio su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Río de Janeiro, Brasil, Shakira compartió una emotiva misiva.

“Queridas lobas y lobos, hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino”, apuntó al inicio de su mensaje, que acompañó con una fotografía en blanco y negro.

“El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso”, expresó.

La intérprete de ‘Pies descalzos’ aseveró que lleva “un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor ‘show’” de su vida.

“Sé que la perfección no existe”, reconoció, “pero sí sé que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida”.

“Esta noche no sólo será para verme cantar, será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción”, añadió.

La cantautora afirmó que “lo que hemos construido juntos no es sólo música, es un pacto, es un lenguaje de nuestra manada”.

“Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche, cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. ¡Qué ganas de verlos ya! Estoy aquí”, concluyó.

En su texto, ella no desveló si en su concierto estarán acompañándola Milan y Sasha, con quienes el año pasado estrenó el tema ‘Acróstico’.

Shakira compartió un emotivo mensaje a horas de iniciar su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.
