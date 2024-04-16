Shakira anuncia las primeras ciudades que visitará con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Video ¿Quién es el actor con el que Shakira estaría saliendo?: afirman que "solo está por la fama" con ella

Shakira está lista para encender los escenarios una vez más con su nueva gira mundial, titulada ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

Desde Palm Desert hasta Montreal, la cantante llevará su música y carisma a una serie de ciudades icónicas de Estados Unidos, en primer lugar.

Con un repertorio que abarca décadas de éxitos, entre ellos ‘Hips Don’t Lie’, ‘Whenever, Wherever’ y ‘Te felicito‘, esta gira promete ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

Las entradas para las primeras fechas en territorio estadounidense saldrán a la venta el 22 de abril y la artista ha insinuado que más ‘shows’ internacionales serán anunciados próximamente, lo que aumenta aún más la emoción.

Estas son las ciudades y las fechas de sus conciertos:

Palm Desert: 2 de noviembre.

Phoenix: 7 de noviembre.

Los Ángeles: 9 de noviembre.

San Antonio: 16 de noviembre.

Dallas: 17 de noviembre.

Miami: 20 de noviembre.

Charlotte: 23 de noviembre.

Washington: 25 de noviembre.

Toronto: 30 de noviembre.

Brooklyn: 5 de diciembre.

Boston: 8 de diciembre.

Montreal: 10 de diciembre.

Chicago: 14 de diciembre.

Detroit: 15 de diciembre.

Shakira anunció las primeras ciudades de su ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’. Imagen Shakira/Instagram

Así anunció Shakira su próxima gira

Fue el pasado viernes 12 de abril cuando Shakira anunció que volverá a los escenarios, esto durante su presentación al lado de Bizarrap en Coachella 2024.