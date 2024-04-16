Shakira

Shakira anuncia las primeras ciudades que visitará con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

La cantante reveló que como parte de su nueva gira mundial, titulada ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, se presentará en varios lugares de Estados Unidos. Te decimos dónde y cuándo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Quién es el actor con el que Shakira estaría saliendo?: afirman que "solo está por la fama" con ella

Shakira está lista para encender los escenarios una vez más con su nueva gira mundial, titulada ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

Desde Palm Desert hasta Montreal, la cantante llevará su música y carisma a una serie de ciudades icónicas de Estados Unidos, en primer lugar.

PUBLICIDAD

Con un repertorio que abarca décadas de éxitos, entre ellos ‘Hips Don’t Lie’, ‘Whenever, Wherever’ y ‘Te felicito‘, esta gira promete ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

Más sobre Shakira

Shakira y Chris Martin levantan sospechas de romance: ella le dedicó una canción
3 mins

Shakira y Chris Martin levantan sospechas de romance: ella le dedicó una canción

Univision Famosos
Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?
1 mins

Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?

Univision Famosos
Shakira “está de luto” por tragedia de inundaciones en Texas: hace anuncio en pleno concierto
1:00

Shakira “está de luto” por tragedia de inundaciones en Texas: hace anuncio en pleno concierto

Univision Famosos
Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"
2 mins

Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"

Univision Famosos
Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante
1 mins

Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante

Univision Famosos
Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores
2 mins

Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores

Univision Famosos
¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles
2 mins

¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles

Univision Famosos
Alerta en concierto de Shakira en EEUU por posible "exposición" a enfermedad infecciosa
2 mins

Alerta en concierto de Shakira en EEUU por posible "exposición" a enfermedad infecciosa

Univision Famosos
Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo
1:14

Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo

Univision Famosos
Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original
1 mins

Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original

Univision Famosos

Las entradas para las primeras fechas en territorio estadounidense saldrán a la venta el 22 de abril y la artista ha insinuado que más ‘shows’ internacionales serán anunciados próximamente, lo que aumenta aún más la emoción.

Estas son las ciudades y las fechas de sus conciertos:

  • Palm Desert: 2 de noviembre.
  • Phoenix: 7 de noviembre.
  • Los Ángeles: 9 de noviembre.
  • San Antonio: 16 de noviembre.
  • Dallas: 17 de noviembre.
  • Miami: 20 de noviembre.
  • Charlotte: 23 de noviembre.
  • Washington: 25 de noviembre.
  • Toronto: 30 de noviembre.
  • Brooklyn: 5 de diciembre.
  • Boston: 8 de diciembre.
  • Montreal: 10 de diciembre.
  • Chicago: 14 de diciembre.
  • Detroit: 15 de diciembre.
Shakira anunció las primeras ciudades de su ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.
Shakira anunció las primeras ciudades de su ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.
Imagen Shakira/Instagram

Así anunció Shakira su próxima gira

Fue el pasado viernes 12 de abril cuando Shakira anunció que volverá a los escenarios, esto durante su presentación al lado de Bizarrap en Coachella 2024.

“Tengo que avisarles algo... ‘Biza’, ¡me voy de tour finalmente!”, expresó ella, ocasionando que el público presente la ovacionara.

Relacionados:
ShakiraFamososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD