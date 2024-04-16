Shakira anuncia las primeras ciudades que visitará con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’
La cantante reveló que como parte de su nueva gira mundial, titulada ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, se presentará en varios lugares de Estados Unidos. Te decimos dónde y cuándo.
Shakira está lista para encender los escenarios una vez más con su nueva gira mundial, titulada ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.
Desde Palm Desert hasta Montreal, la cantante llevará su música y carisma a una serie de ciudades icónicas de Estados Unidos, en primer lugar.
Con un repertorio que abarca décadas de éxitos, entre ellos ‘Hips Don’t Lie’, ‘Whenever, Wherever’ y ‘Te felicito‘, esta gira promete ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes.
Las entradas para las primeras fechas en territorio estadounidense saldrán a la venta el 22 de abril y la artista ha insinuado que más ‘shows’ internacionales serán anunciados próximamente, lo que aumenta aún más la emoción.
Estas son las ciudades y las fechas de sus conciertos:
- Palm Desert: 2 de noviembre.
- Phoenix: 7 de noviembre.
- Los Ángeles: 9 de noviembre.
- San Antonio: 16 de noviembre.
- Dallas: 17 de noviembre.
- Miami: 20 de noviembre.
- Charlotte: 23 de noviembre.
- Washington: 25 de noviembre.
- Toronto: 30 de noviembre.
- Brooklyn: 5 de diciembre.
- Boston: 8 de diciembre.
- Montreal: 10 de diciembre.
- Chicago: 14 de diciembre.
- Detroit: 15 de diciembre.
Así anunció Shakira su próxima gira
Fue el pasado viernes 12 de abril cuando Shakira anunció que volverá a los escenarios, esto durante su presentación al lado de Bizarrap en Coachella 2024.
“Tengo que avisarles algo... ‘Biza’, ¡me voy de tour finalmente!”, expresó ella, ocasionando que el público presente la ovacionara.