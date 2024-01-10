Presunto acosador de Shakira se defiende y alarma hasta al juez: esto pasó tras su arresto

Video ¿Quién es el hombre que aseguraba estar casado con Shakira y la acosaba?

Daniel John Valtier, el hombre de 56 años que fue arrestado en Miami por un cargo de presunto acoso a Shakira, se presentó ante un juez de esa ciudad este martes 9 de enero.

Ahí sorprendió con sus declaraciones para defenderse ante la autoridad de los cargos que se le presentaron tras ser detenido a las afueras de la residencia de la colombiana en Miami Beach.

El sujeto está acusado de acosar a la artista a través de las redes sociales y enviándole regalos.

Así se defendió el presunto acosador de Shakira

Daniel John Valtier fue presentado este martes 9 ante un juez en una corte de Miami donde se le impuso una fianza de 100 mil dólares por el cargo de acecho, según detalló Noticias Univision 23.

Además se le impuso otra de 2,500 dólares por el cargo de contratar un vehículo con la intención de defraudar.

También se le ordenó mantenerse alejado de Shakira, de acuerdo con más datos de la audiencia dados a conocer por NBC News Miami.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la razón por la que le dijo al juez que la orden de alejamiento no funcionaría.

"Ella es mi esposa", le dijo el acusado, "hablo con ella todo el tiempo".

"No señor, ella no es su esposa", respondió tajante el juez, según la reseña de NBC News Miami.

"Tengo algunas preocupaciones, preocupaciones reales en este momento, porque este hombre está delirando", agregó la autoridad tras lo que escuchó de voz del sujeto.

Después de que Valtier hizo el reclamo, fue entonces cuando el juez duplicó la fianza a 100 mil dólares y se le ordenó "que dejara de enviar paquetes y de intentar contactar a la cantante".

El caso del presunto acosador de Shakira en Miami

Daniel John Valtier enfrenta un cargo de acoso por publicaciones en las redes sociales y supuestas entregas de chocolates y botellas de vino realizadas en casa de Shakira entre finales de diciembre de 2023 y principios de 2024, según la agencia EFE que citó un "reporte policial".

Según los documentos, el sujeto hizo publicaciones en sus cuentas de redes sociales en la que afirmó falsamente que tenía una relación con la artista.

Alegó que los dos estaban casados y que tenían una familia. Aunque los informes policiales no identificaron de manera explícita a Shakira, medios locales detallaron que se trataba de ella.

Daniel John Valtier es oriundo de Texas, pero viajó a Florida supuestamente con la intención de visitar la casa de Shakira, según dijo a la policía el equipo de la cantante, quienes denunciaron el hecho.

El pasado lunes 8 de enero, cuando el hombre arribó a la residencia de la cantautora, fue arrestado por la policía.

Shakira vive en Miami junto a sus dos hijos Milan (10 años) y Sasha (8), luego de mudarse desde Barcelona en abril de 2022. Ella anunció su separación de Gerard Piqué, padre de los menores, en junio de 2021.