Piqué estaría "muy preocupado" por sus hijos tras arresto del presunto acosador de Shakira

Video ¿Quién es el hombre que aseguraba estar casado con Shakira y la acosaba?

Gerard Piqué habría reaccionado con temor por la integridad y seguridad de los dos hijos que tiene con Shakira tras el reciente arresto de un hombre que es señalado por presuntamente acosarla.

Se trata de Daniel John Valtier, de 56 años, quien fue arrestado en Miami el pasado 8 de enero cuando arribó a la residencia de la cantautora.

El martes 9 sorprendió y alarmó con sus declaraciones para defenderse ante el juez pues alegó que la colombiana "es mi esposa": "Hablo con ella todo el tiempo", insistió.

"No señor, ella no es su esposa", le dijo tajante el juez, según imágenes de la audiencia presentadas en Despierta América.

"Tengo algunas preocupaciones, preocupaciones reales en este momento, porque este hombre está delirando", agregó la autoridad tras lo que escuchó de voz del sujeto.

La supuesta reacción de Piqué tras detención de presunto acosador de Shakira

Desde España se ha revelado la que habría sido la supuesta reacción de Gerard Piqué ante el presunto "peligro" que tendrían sus hijos Milan (10 años) y Sasha (8) ante los hechos que rodean a Daniel John Valtier.

El portal del diario La Razón de España citó "al entorno" del exfutbolista que habría asegurado que él " está muy preocupado por la situación que viven sus hijos en Miami, tras detenerse a un hombre que acosaba a su ex, Shakira, y que llegó a presentarse en la casa que la cantante comparte con los hijos nacidos durante su unión sentimental con el futbolista".

Se alega que el catalán "ya le ha transmitido a la que fuera su pareja esa preocupación". Aparentemente, " confía en que el equipo de seguridad de la colombiana esté preparado para prevenir futuros percances".

De acuerdo con una "fuente cercana" a Piqué, citada por el medio español, supuestamente para el catalán es un "suplicio" tener a sus retoños tan lejos ya que él actualmente reside en Barcelona.

Entre él y Shakira existe un acuerdo de custodia compartida de los menores que establece los periodos de tiempo que el también empresario puede pasar con ellos cada mes, según reportes de la prensa española.

Presunto acosador de Shakira advirtió que “adoptaría” a los hijos de la cantante

En publicaciones que Daniel John Valtier hizo previas a su arresto alegó que tenía una relación con Shakira y advirtió que se haría cargo de Milan y Sasha.

"Cuando me case con Shakira, voy a adoptar a los niños. Ella quiere ser americana como su padre, y compartir el resto de su vida conmigo", escribió.

" Vamos a ser dueños de un negocio de camiones, cantar canciones, promover, gestionar y poseer una corporación de fabricación de prendas de vestir en todo el mundo…", añadió.

Daniel John Valtier hizo preocupantes publicaciones sobre Shakira y sus hijos previo a su arresto. Imagen Daniel John Valtier/Instagram



El sujeto es oriundo de Texas, pero viajó a Florida supuestamente con la intención de visitar la casa de Shakira, según dijo a la policía el equipo de la cantante, quienes denunciaron el hecho. Aparentemente ya había estado enviando regalos a la cantautora.

El juez le dictó una fianza de 100 mil dólares y le ordenó "que dejara de enviar paquetes y de intentar contactar a la cantante".