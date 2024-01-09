Shakira

Arrestan a presunto acosador de Shakira: dice que está casado con la cantante y llegó a su mansión

Daniel John Valtier un hombre de 56 años originario de El Paso, Texas, fue detenido por las autoridades a las afueras de la residencia de la cantante en Miami. En sus redes sociales, él afirmaba sostener una relación con ella.

Dayana Alvino.
Video ¿Quién es el hombre que aseguraba estar casado con Shakira y la acosaba?

Un hombre originario de El Paso, Texas, fue arrestado la mañana de este lunes 8 de enero por presuntamente acosar a Shakira.

Daniel John Valtier, de 56 años, fue detenido a las afueras de la mansión en Miami Beach en la que la cantante reside con sus hijos, Milan y Sasha, desde el año pasado, reveló la policía según 7 News Miami.

Presunto acosador de Shakira afirmó tener una relación con ella

La seguridad de Shakira conoció a Daniel John Valtier por los mensajes que él realizaba en redes sociales y las entregas que hizo en su casa entre finales de diciembre e inicios de 2024, de acuerdo con el informe de aprehensión.

En sus ‘post’ de las plataformas digitales, el inculpado aseguró falsamente que sostenía una relación con la intérprete de ‘Ojos así’ e incluso dijo que estaban casados y formaban una familia.

Pese a que la estrella y su equipo emitieron diversas advertencias a Valtier, él siguió mandándole paquetes, que contenían botellas de vino, chocolates y juguetes, a su vivienda.

Las autoridades explicaron que el personal que cuida de la cantautora compartió con ellos el miércoles una publicación del individuo, que parecía indicar que estaba en Florida con la intención de buscarla.

Como resultado de dicho reporte, cuando Daniel John llegó a la propiedad de la colombiana, a bordo de un taxi, fue capturado por oficiales locales.

Las fuerzas del orden aseveraron que él no conoce a Shakira ni a ninguno de sus familiares, y que ahora enfrenta cargos por acoso.

Hasta este martes, 9 de enero, Valtier aún aparecía en la página de búsqueda de reclusos del condado de Miami-Dade, reporta Miami Diario.

Lo que ahí se expone es que le impusieron una multa de 2,500 dólares por rentar un automóvil con intención de defraudar; sin embargo, por el delito de hostigamiento no se puntualiza la cifra que deberá pagar para quedar en libertad.

Presunto acosador de Shakira se expresó así de ella

En su cuenta de Instagram, Daniel John Valtier colocó el 9 de octubre de 2023 una misiva en la que hablaba de la superestrella del pop como si fuera su pareja.

“Cuando me case con Shakira, voy a adoptar a los niños. Ella quiere ser americana como su padre, y compartir el resto de su vida conmigo”, escribió.

“Vamos a ser dueños de un negocio de camiones, cantar canciones, promover, gestionar y poseer una corporación de fabricación de prendas de vestir en todo el mundo…”, añadió.

Daniel John Valtier publicó un mensaje sobre Shakira en Instagram.
Daniel John Valtier publicó un mensaje sobre Shakira en Instagram.
Imagen Daniel John Valtier/Instagram

El 3 de enero, él subió un clip en el que se aprecia, en primer lugar, una fotografía de un sobre con una dirección en Florida y, posteriormente, una ‘selfie’ suya. De fondo suena el tema ‘Rules’, de la barranquillera.

Daniel John Valtier habría revelado con esta publicación que se encontraba en Miami.
Daniel John Valtier habría revelado con esta publicación que se encontraba en Miami.
Imagen Daniel John Valtier/Instagram
