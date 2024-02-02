¿Shakira celebra un no tan feliz cumpleaños? Estos son los conflictos que estaría enfrentando
La colombiana ha tenido días complicados tras el acoso de un hombre que fue detenido el 8 de enero, pero que pronto podría quedar en libertad. Además, se ha reportado que tendría problemas con algunos padres de familia de la escuela de sus hijos.
Shakira celebra 47 años este 2 de febrero y, aunque se rumora que ofrecerá una fiesta en su mansión de Miami, no la estaría pasando del todo bien por los problemas que ha enfrentado en los últimos días por culpa de su acosador y algunos presuntos conflictos en la escuela de sus hijos.
El acosador de Shakira podría quedar en libertad
El 8 de enero Daniel John Valtier, de 56 años, fue detenido a las afueras de la residencia de la colombiana por el constante acoso hacia ella, pues además de merodear su propiedad, le enviaba chocolates y botellas de vino, reportaron diversos medios como El Gordo y La Flaca.
Un dia después del arresto, el hombre fue presentado en la corte en donde alegó que la cantante era "su esposa" y que "todo el tiempo estaba en contacto" con ella. Ante sus declaraciones, el juez señaló que tenía "algunas preocupaciones" respecto a la actitud de Valtier, pues "este hombre está delirando", dijo en la audiencia que reseñó NBC News Miami.
El juez le impuso una fianza de 50 mil dólares, pero ante la insistencia de Daniel John de que mantenía una relación con Shakira, duplicó la cantidad por lo que tendría que pagar 100 mil dólares. Además, se le impuso una multa de 2 mil 500 dólares por el cargo de contratar un vehículo con la intención de defraudar.
De acuerdo con información que el paparazzo Jordi Martin dio en El Gordo y La Flaca, "las cosas no están muy fáciles para Shakira" en Miami porque Daniel John Valtier podría quedar en libertad pronto.
Medidas de seguridad incomodarían a quienes rodean a los hijos de Shakira
Tras el incidente, Shakira implementó nuevas medidas de seguridad para sus hijos, lo cual habría molestado a los padres de los alumnos del exclusivo colegio Miami Country Day.
"Muchos de los padres de los compañeros de Milan y Sasha están protestando por la atención que atraen los niños y por la seguridad que llevan a las instalaciones del colegio y el peligro de algún otro acosador que pueda estar al acecho", explicó Jordi a Lili Estefan y Raúl de Molina.
Además, informó que el juez le habría aconsejado a la cantante que "evitara exponer mediáticamente a sus hijos y que no publicara los lugares donde se encuentran".