Clara Chía pidió ayuda a la policía al descubrir que un paparazzo intentaba captarla

Video Clara Chía volvió a llamar a la policía al intentar captarla con Piqué

Clara Chía ha mostrado su molestia e incomodidad por el asedio de los paparazzi y los medios de comunicación desde que se hizo pública su relación con Gerard Piqué, pues se especula que ella fue la tercera en discordia en la relación del exfutbolista y Shakira.

En 2022 se rumoró que la novia del ahora empresario había sufrido crisis de ansiedad porque su tranquilidad se había visto interrumpida por el acoso provocado por la polémica.

Incluso, Chía solicitó una orden de restricción en contra del fotógrafo Jordi Martin, quien cubrió puntualmente la separación de la cantante colombiana y el exfutbolista.

Este 1 de febrero el paparazzo informó en El Gordo y La Flaca, show con el cual colabora, que intentó captar a Clara y Gerard, pero su presencia incomodó a la española, por lo cual llamó a la policía.

Clara Chía llamó a la policía al ver a un paparazzo cerca de ella

Martin narró en el programa presentado por Lili Estefan y Raúl de Molina su versión de los hechos, dejó claro que en ningún momento infringió la ley.

Según contó Jordi, debido a la poca exposición pública de la pareja intentó captarlos para "lograr una imagen de ellos juntos". Sin embargo, la misión no salió como esperaba.

" Clara me volvió a llamar a la policía, pero yo no estaba haciendo nada ilegal", aseveró el fotógrafo. También explicó que "ya terminó la orden de restricción donde no se podía acercar a ella".

De acuerdo con un fragmento del dictamen del juez, el 4 de junio de 2023 se aprobó la orden de restricción para que el fotógrafo no pudiera "acercarse y comunicarse con Clara Chía Martí" durante tres meses.

El 4 de septiembre del mismo año la defensa de la novia de Piqué solicitó "una prórroga de tal plazo", pero el Ministerio Fiscal se opuso, por lo cual terminó el tiempo para que Jordi pudiera hacer su trabajo como paparazzo.

Aunque Jordi Martin no pudo obtener una fotografía de Clara y Piqué juntos, aseveró que "todo indica que su relación sigue viento en popa", lo cual desmentiría los rumores de una supuesta ruptura que han surgido en semanas recientes.