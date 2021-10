"Haga lo que haga están golpeteando": Sergio Mayer reveló la razón que lo llevó al hospital

Entre los escándalos que rodean al actor Sergio Mayer está su postura en el caso de Héctor 'N', pues le brinda todo su apoyo a Ginny Hoffman y Alexa Parra.

A principios de septiembre, Mayer fue diagnosticado con hipoacusia, originada por una fuerte infección provocada por un virus que se alojó en su oído. Afortunadamente, logró recuperarse y conservar su audición, pues corría el riesgo de perderla.

Cargando Video... “Todo le pasa”: Sergio Mayer denuncia haber sido 'hackeado'

Durante su participación en el programa 'Hoy', el también político mexicano fue cuestionado por Andrea Legarreta sobre su reciente problema de salud y el posible vínculo con las polémicas que enfrenta, a lo que respondió:

“Fíjate que dentro de las terapias que tuve me llevaron con un psicólogo, con un terapeuta para ver todo eso. Sí tiene que ver todo, tanta presión, tanto compromiso, tanto estrés te baja tus defensas”.



Mayer apuntó que desde su incursión en el medio del espectáculo ha estado inmerso en distintas controversias, aunque dijo que a raíz de estar en la política esto aumentó:

“Haga lo que haga están golpeteando, desacreditando y eso no está padre, tengo que estar confrontando”.



La periodista Martha Figueroa también quiso interrogar al ex Garibaldi y le preguntó sobre el verdadero papel que tuvo la investigación que inició Alexa Parra en contra de su padre por presuntos abusos, debido a que se le acusó de tráfico de influencias.

Cargando Video... Sergio Mayer se siente "más cercano" a su hijo tras la enfermedad que lo hizo estar hospitalizado

“Alexa me busca y me dice: ‘Vi que estás apoyando estas causas, estos temas, por favor quiero platicar contigo porque me siento sola’. Voy, la escucho, la invito a mi casa incluso, me platica y me muestra una serie de evidencias y le dije: ‘Cuenta conmigo’”.



Además, aseguró que su apoyo a la hija menor de Héctor 'N' solo consistió en brindarle la asesoría necesaria para que pudiera seguir con la denuncia que interpuso, esto como parte del compromiso que tenía como servidor público.