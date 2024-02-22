Premio Lo Nuestro

Papá de Selena Quintanilla cree que Yolanda Saldívar moriría si sale de prisión: esto dijo

Abraham Quintanilla, padre de Selena, lanzó en 2018, en entrevista para Primer Impacto, una dura predicción sobre lo que podría pasar con Yolanda Saldívar si obtiene la libertad condicional en 2025 tras 30 años de condena.

Video Yolanda Saldívar aseguró que Selena seguiría viva si no fuera por algo que hizo su padre

Abraham Quintanilla, padre de Selena, lanzó en 2018 una dura predicción sobre lo que podría pasar con Yolanda Saldívar al salir de prisión si se le otorgara en 2025 la libertad condicional que podría solicitar tras 30 años de condena pese a la sentencia de cadena perpetua que recibió en octubre de 1995 por el delito de homicidio en primer grado.

Papá de Selena cree que Yolanda Saldívar podría morir si sale de prisión

Las declaraciones que el papá de Selena Quintanilla dio para el programa Primer Impacto en 2018 sobre por qué la asesina de su hija podría morir si sale de la cárcel han resurgido en redes sociales y diferentes medios de comunicación tras el estreno del documental ‘Selena & Yolanda: The Secrets Between Them’, transmitido a través de Oxygen, el pasado 17 de febrero, en el que Yolanda Saldívar cuenta su supuesta verdad sobre lo que habría pasado antes y durante el 31 de marzo de 1995 en la habitación 158 del hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas, donde la llamada reina del Tex-Mex recibió un mortal disparo cuando apenas tenía 23 de años.

En aquella entrevista realizada por el periodista y presentador dominicano, Tony Dandrades, Abraham Quintanilla, quien fungió como mánager de la intérprete de ‘Amor prohibido’ y ‘Como la flor’, se manifestó ante la posibilidad de que quien fuera la presidenta de club de fans y gestora en algunos de los negocios de su hija quedara en libertad, destacando que para él y su familia no tendrían relevancia pues “Nada va a regresar a mi hija”.

El músico, de ahora 85 años, dijo en la entrevista realizada hace casi seis años que creía que Yolanda estaba más segura dentro de prisión en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, pues hay personas que siguen con la herida abierta sobre la muerte de Selena y la pueden matar.

“Yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque 23 años después la tienen sola en una celda, solitaria. No la han dejado ir a la población de la prisión, porque saben que la matan allí. Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí, tú sabes cómo está el mundo ahorita, que hay mucha gente loca (y) la pueden matar”, declaró.

Desde ese entonces, Abraham Quintanilla fijó una postura contundente sobre la insistencia de inocencia por parte de Yolanda Saldívar aceptando que disparó el arma, pero abogando por que supuestamente se trató de un accidente.

Además, aseguró que, en ese tiempo, seguía recibiendo cartas de mujeres que estaban en prisión con amenazas de muerte hacía Yolanda.

“Nosotros recibimos todavía cartas de mujeres que están en esa prisión, donde está ella, y dicen que la están esperando, que la van a matar. Porque hay mujeres ahí malas, mujeres que han matado antes y por eso están ahí, mujeres que ya no tienen nada que perder”, afirmó.

¿Qué dijo Yolanda Saldívar sobre la muerte de Selena en nuevo documental?

A través de ‘Selena & Yolanda: The Secrets Between Them’, Yolanda Saldívar insiste en que su intención nunca fue hacerle daño a nadie, que ni siquiera se dio cuenta cuando supuestamente el arma se disparó.

También afirma que Selena Quintanilla mantenía una supuesta relación extramarital de la que presuntamente fue testigo.

“Selena me dijo que fue amor a primera vista y luego los vi y estaban tomados de la mano y se besaban”, asegura la enfermera de profesión en uno de los fragmentos del documental que fue transmitido en el programa Sale el Sol el pasado 21 de febrero.


Ante los supuestos secretos de Selena que han sido ventilados por Yolanda en la docuserie, Abraham Quintanilla se manifestó previo al estreno calificando las declaraciones de Saldívar como “más mentiras”.

"Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir. Qué más tiene que decir que no haya dicho ya. Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca”, dijo a TMZ.
