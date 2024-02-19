Yolanda Saldívar afirma que no supo “cuándo se disparó” su arma en contra de Selena Quintanilla

Video Así fueron las últimas horas de vida de Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar ha vuelto a hablar de lo que ocurrió aquel fatídico 31 de marzo de 1995, cuando asesinó a Selena Quintanilla en un hotel de Corpus Christi, Texas.

Quien fuera la amiga y empleada de la cantante continúa cumpliendo cadena perpetua en la Patrick O'Daniel Unit, desde donde concedió una nueva entrevista.

PUBLICIDAD

Yolanda Saldívar recuerda el momento en que mató a Selena Quintanilla

Saldívar participó en la docuserie ‘Selena & Yolanda: The Secrets Between Them’, cuyos tres episodios se estrenaron el 17 de febrero por la cadena Oxygen.

Durante sus participaciones al recordar lo sucedido, reseñadas por Entertainment Tonight, la exenfermera aseveró que no se percató del instante en el que su pistola acabó con la vida de ‘La Reina del Tex-Mex’.

“No supe cuándo se disparó mi arma. No supe que le había dado porque pensé que simplemente había huido”, dijo ante la cámara.

“Me asustó, la asustó. Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo intención de hacerle daño”, indicó la mujer de 63 años.

Según ella, adquirió el revólver calibre .38mm que usó para arremeter contra la intérprete de ‘Como la flor’ luego de una reunión, el 9 de marzo de 1995, con ella, su hermana, Suzette, y su papá, Abraham Quintanilla.

Durante ese encuentro, Yolanda asegura que el padre de la artista la acusó de estafar dinero en las boutiques y el club de fans que administraba.

“No me sentía segura. Era mi propia defensa de que, si algo se me presentaba, iba a protegerme. Tenía miedo”, mencionó.

“Nunca me han demostrado que le robara un solo céntimo. Si fui malversadora como (Abraham) afirmó, ¿por qué nunca presentó cargos en mi contra? No lo hizo porque nunca tuvo esas pruebas”, sentenció.

Yolanda Saldívar acusa “narrativa” incorrecta sobre su asesinato de Selena Quintanilla

En 2009, en entrevista para El Gordo y La Flaca, Yolanda Saldívar señaló que los abogados que la defendieron tras ser acusada de asesinar a Selena “se vendieron”, y ahora asegura que los hechos han sido mal contados.

PUBLICIDAD

“Fui condenada por la opinión pública incluso antes de que comenzara mi juicio. Se les ha alimentado con una narrativa que no es correcta”, manifestó.

“(Dicen) que yo era una malversadora, que era una asistente. Invirtieron mi derecho como ciudadana de Estados Unidos a ser inocente hasta que se demuestre mi culpabilidad. Yo era culpable y tenía que demostrar mi inocencia”, sumó.

Ella apunta al papá de la superestrella de la música de promover esa supuesta falsa información entre los admiradores de su hija.

“Sé que la gente estaba sufriendo, lo sé. Y sé que la amaban, sin duda. Y sé que la gente hasta el día de hoy todavía siente dolor por ella, yo también”, enunció.

“Y creo que Abraham aprovechó ese sentimiento, de esa simpatía, y lo utilizó en su beneficio para envenenar sus mentes y sigue haciéndolo”, imputó.