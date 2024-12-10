Selena Gómez hizo sincera confesión antes de que Eugenio Derbez tachara su actuación como “indefendible”

Video Eugenio Derbez está "enojado" tras polémica desatada con Selena Gómez: este es el motivo

Selena Gómez hizo una sincera confesión días antes de que Eugenio Derbez tachara su actuación en la película ‘Buscando a Emilia Pérez’ como “indefendible” por su falta de fluidez a la hora de hablar español.

Durante el programa de radio ‘Fresh Air’, de NPR, la cantante advirtió que, pese a sus raíces mexicanas y herencia latina, se olvidó de hablar español por un importante motivo: “perseguir su sueño con Disney”.

“Conseguí mi primer trabajo a los 7 años, y la mayoría de mis trabajos desde ese momento fueron en inglés”, explicó el 19 de noviembre a Tonya Mosley.

“Me mudé de Texas a California para perseguir mi sueño con Disney y simplemente lo perdí. Ese es el caso de mucha gente, especialmente los mexicano-estadounidenses”, agregó.

Aunque Selena Gómez reconoció que su fluidez con el español no era la mejor, aseguró que se preparó por seis meses para interpretar a ‘Jessi del Monte’. Incluso, aseguró que le gusta tanto “honrar” su herencia latina que no sería su último trabajo en español.

“Me hubiera gustado saber más. Me hubiera gustado saber mucho más de lo que sé”, reconoció. “Pero creo que es por eso que trato de honrar mi cultura tanto como sea posible, desde lanzar un álbum en español hasta querer hacer esta película que pensé que sería un desafío increíble. Y no creo que sea lo último que haga en español”, sentenció.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre el trabajo de Selena Gómez y qué le respondió ella?

El podcast ‘Hablemos de cine con…’ de Gaby Meza, Eugenio Derbez opinó sobre la actuación “indefendible” de Selena Gómez en su papel ‘Jessi del Monte’.

“ Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos ‘wow, ¿qué es esto?' (…) yo decía 'no puedo creer que nadie esté hablando de esto', siento que en Cannes, que le dieron un premio, y en Estados Unidos, nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español”, expresó.

Ante la polémica que se desató tras los comentarios de Eugenio Derbez, la intérprete de ‘Lose You to Love Me’ respondió tajante: “Entiendo lo que piensan. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Las raíces latinas de Selena Gómez

Selena Gómez nació el 22 de julio de 1992 en Texas, Estados Unidos. Sin embargo, sus raíces con la cultura mexicana provienen de su padre, Rick Gómez, y de sus abuelos paternos, Mary y Ricardo Gómez, quienes son originarios de Guadalajara, Jalisco, México.

Rick Gómez, padre de Selena, nació en Monterrey, Nuevo León, México, pero creció en Texas, ya que sus padres emigraron a Estados Unidos.