Selena Gomez Selena Gómez besa los pies sucios de su esposo Benny Blanco y recibe críticas Selena Gómez se sumó a la controversia de los pies sucios de su esposo Benny Blanco, pues la cantante los besó sin importarle la falta de higiene. Esto pasó en el podcast 'Friends Keep Secrets'.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Selena Gómez reacciona cuando le preguntan sobre su “bigote”: “Esa soy yo” y lo muestra

Benny Blanco, esposo de Selena Gómez, ha sido centro de críticas por sus pies sucios, los cuáles dejó al descubierto durante el estreno de su podcast 'Friends Keep Secrets', pero a la cantante parece no disgustarle, pues en el reciente episodio los besó.

La controversia comenzó el 24 de febrero de 2026, fecha del lanzamiento del podcast,cuando varios usuarios comentaron en redes la falta de higiene del músico.

PUBLICIDAD

En el fragmento del show que se hizo viral aparece descalzo y las plantas de sus pies se aprecian sucias.

Selena Gómez besa los pies sucios de su esposo

En el segundo episodio de 'Friends Keep Secrets', Selena aparece como invitada y en medio de la charla ella besa los pies de su esposo para demostrarle su afecto, mientras él dice que "le gusta" y la "ama mucho".

Este acto de amor también fue criticado, pues los usuarios hicieron hincapié en la poca higiene de Benny y calificaron el video de "repugnante", "desagradable" y "vergonzoso". Incluso, una mujer instó a Selena de "irse" y otra comentó "Selena, nada vale todo esto".

Selena Gómez besó el pie de su esposo Benny Blanco y se aprecia que está sucio. Imagen Friends Keep Secrets/YouTube

Esposo de Selena Gómez no se baña diario

La controversia creció cuando resurgieron en redes las declaraciones que dio el músico a la revista People en noviembre de 2024, donde confesó que no se baña a diario, pues le gusta dejar su aroma cuando camina.

"Tampoco creo en lavarme el pelo siempre con champú o acondicionador. Soy muy limpio, pero no me ducho todos los días (…) Siento que la grasa de la piel no tiene tiempo de rejuvenecerse y revitalizarse. Quiero oler a tabaco, pero también a algodón de azúcar. Quiero que haya un aroma al pasar", dijo.

Benny Blanco defiende sus pies

Ante la polémica que causaron sus pies en el primer video del podcast, Benny Blanco estuvo como invitado en el show Jimmy Kimmel Live!, donde se defendió de las críticas.

" Tengo unos pies estupendos" y para demostrarlo, se quitó el zapato en el programa vivo y mostró la planta del pie, diciendo: "¡Miren esto! ¿Es broma?", dijo entre risas.