Juicio de Sean 'Diddy' Combs comenzará en 2025: ¿le otorgaron la libertad bajo fianza?

Video Sale a la luz “sorprendente” afirmación de ‘Diddy’ y su equipo legal en medio del escándalo

El juicio de Sean 'Diddy' Combs por los delitos de tráfico sexual, liderar una organización criminal, así como por transporte y coerción relacionados a la prostitución, se fijó para el 5 de mayo de 2025.

La fiscal adjunta, Emily Johnson, contraatacó las afirmaciones de la defensa durante la primera comparecencia de Combs ante el juez del tribunal federal de Manhattan, Arun Subramanian, quien presidirá su juicio.

Johnson cuestionó el argumento de los abogados defensores sobre que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos filtró un video a los medios, donde se aprecia que Combs golpea a su expareja Cassie Ventura en 2016.

El equipo legal del productor musical dijo que el video, emitido por CNN en mayo, y otras supuestas filtraciones del gobierno "han generado una publicidad previa al juicio perjudicial y altamente perjudicial que solo puede manchar al jurado y privar al Sr. Combs de su derecho a un juicio justo".

Pero Johnson instó al juez a analizar las afirmaciones de la defensa, calificándolas de " infundadas y simplemente un medio para tratar de excluir una pieza de evidencia condenatoria" del juicio.

"Ninguna de esas supuestas filtraciones proviene de miembros del equipo de la fiscalía", afirmó la fiscal.

Aún así, Subramanian le dijo al abogado defensor, Marc Agnifilo, que escribiera una orden propuesta que él firmaría instruyendo a los abogados de ambas partes a cumplir con las reglas que les prohíben revelar públicamente información que pueda contaminar a un jurado.

La fiscal Johnson reafirmó que las acusaciones hacia el rapero podrían actualizarse para agregar cargos o acusados.

La fiscalía informó que se incautaron 96 dispositivos electrónicos en redadas realizadas en marzo en las residencias de Combs en Miami y Los Ángeles, y en un aeropuerto privado no especificado en Florida. Dijo que se incautaron otros cuatro dispositivos cuando Combs fue arrestado el mes pasado.

Detalló que ocho dispositivos incautados en Miami contenían más de 90 terabytes de información, lo que calificó de "extraordinario" al explicar las demoras en la extracción de cierta información por razones tecnológicas.

El juez dijo que Combs puede regresar a la corte el 18 de diciembre a menos que los abogados estén de acuerdo en que la audiencia es innecesaria.

Combs, que vestía un mono de presidiario de color beige, se mostró más comprometido y animado durante la audiencia del jueves que en dos comparecencias judiciales anteriores. Cuando entró en la sala, dio un fuerte abrazo a cada uno de sus abogados y sonrió mientras hablaba con ellos.

¿Niegan la libertad bajo fianza a 'Diddy'?

Los abogados de Combs han intentado, sin éxito, conseguir la libertad bajo fianza del fundador de Bad Boy Records, quien se encuentra detenido en una cárcel federal de Brooklyn desde su arresto el 16 de septiembre.

Dos jueces han concluido que sería un peligro para la comunidad si es liberado del Centro de Detención Metropolitano.

En una audiencia hace tres semanas, un juez rechazó un paquete de fianza de $50 millones, que incluía arresto domiciliario y monitoreo electrónico, después de concluir que Combs era una amenaza para manipular a los testigos y obstruir una investigación en curso.

En una apelación ante el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, los abogados de Combs pidieron el martes 8 de octubre a un panel de jueces que revirtiera las decisiones, diciendo que la propuesta "claramente le impediría representar un peligro para alguien o contactar a algún testigo".

De acuerdo con información de Daily Mail, la solicitud de libertad bajo fianza está siendo "analizada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito".