Sean Diddy Combs

Hijos de 'Diddy' están "devastados" y desestiman teorías "absurdas" en contra de su padre

Quincy Brown, el hijo adoptivo de Sean 'Diddy' Combs, emitió un comunicado en nombre de sus hermanos sobre las acusaciones y "teorías conspirativas" que han surgido en torno al caso de su padre.

Por:
Ashbya Meré.
Video Hijo de ‘Diddy’ Combs se va de parranda mientras su papá está en la cárcel acusado de abusos: video

Tras el arresto de Sean 'Diddy' Combs el 16 de septiembre, cientos de presuntas víctimas han denunciado al rapero por delitos como abuso y tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas. El caso ha provocado teorías conspirativas que sus hijos han desestimado en un reciente comunicado.

El mensaje fue publicado en sus cuentas de Instagram acompañado de una fotografía familiar en la que también aparecen Janice Combs, madre del rapero, y Dana Tran, con quien procreó a la pequeña Love.

En el texto señalan que el último mes ha sido "devastador" para la familia por los señalamientos a su padre y sus hijos.

"Muchos lo han juzgado a él y a nosotros basándose en acusaciones, teorías de conspiración y narrativas falsas que se han vuelto absurdas en las redes sociales".

Quincy dejó claro que a pesar de la polémica están "unidos y lo apoyamos en cada paso del camino. Nos aferramos a la verdad sabiendo que prevalecerá y que nada quebrará la fortaleza de nuestra familia. Te extrañamos y te amamos papá", finaliza en el comunicado.

Hijos de 'Diddy' Combs lanzan comunicado de prensa.
Hijos de 'Diddy' Combs lanzan comunicado de prensa.
Imagen The Combs Twins/Instagram

'Diddy' Combs tiene siete hijos de cuatro exparejas. Christian, de 26 años, y las gemelas D'Lila y Jessie, de 17, a quienes procreó con la fallecida Kim Porter. Quincy Brown es el hijo mayor de la cantante, a quien tuvo en una relación pasada, pero el rapero lo adoptó como suyo.

A Justin, de 30 años, lo procreó con la diseñadora de moda Misa Hylton, mientras que Chance, de 18 años, fue producto de su relación con Sarah Chapman.

El nacimiento de Love Sean en diciembre de 2022, sorprendió a sus seguidores, a quien procreó con Dana Tran.

El 5 de mayo iniciará el juicio de Sean 'Diddy' Combs, pero mientras la fiscalía y el equipo legal del rapero construyen el caso permanecerá en prisión.


