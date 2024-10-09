Sean Diddy Combs

Gemelas de Sean 'Diddy' Combs lo visitaron en la cárcel: detalles del "emotivo" encuentro

D'Lila y Jesse, las gemelas que el rapero tuvo con la fallecida Kim Porter, lo visitaron en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Esta es la primera vez que las adolescentes de 17 años lo vieron tras su arresto.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video El video donde ‘Diddy’ alardeaba del “desmayo” de sus invitados en sus polémicas fiestas

Sean 'Diddy' Combs recibió la visita en la cárcel de sus gemelas, D'Lila y Jesse, quienes iban acompañadas de la madre del rapero, Janice Combs.

De acuerdo con información de TMZ, el encuentro familiar se llevó a cabo la semana pasada, antes de que la progenitora del cantante emitiera un comunicado de prensa para defender a su hijo de las acusaciones que le imputan.

Según la fuente, los cuatro pudieron abrazarse y platicar durante varios minutos en el área de visitas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde 'Diddy' se encuentra recluido.

Esta fue la primera ocasión en que las gemelas de 17 años, a quienes el rapero procreó junto a la fallecida Kim Porter, pudieron ver a su padre desde que lo arrestaron el 16 de septiembre por los supuestos delitos de crimen organizado y tráfico sexual.

D'Lila y Jesse Combs, hija de Sean 'Diddy' Combs y Kim Porter.
D'Lila y Jesse Combs, hija de Sean 'Diddy' Combs y Kim Porter.
Imagen The Combs Twins/Instagram

TMZ reportó que la "visita fue tan emotiva" que motivó a Janice Combs a defender a su hijo ante los medios de comunicación con el comunicado de prensa donde asevera que "no es el monstruo que habían pintado".

"Ser testigo de lo que parece un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para expresarlo con palabras".

Según la fuente, Sean Combs ya pudo ver a todos sus hijos adultos, aunque faltaría la pequeña Love, quien tiene 2 años.

Informantes dijeron a TMZ que la visita de sus hijas y de su madre le dieron tranquilidad, pues "está muy orientado a la familia".

El 8 de octubre el equipo legal del rapero solicitó, por tercera ocasión, su libertad condicional con una fianza de 50 millones de dólares y que se le aplicara la detención domiciliaria, el dictamen será dado a conocer este 10 de octubre en una nueva audiencia.

