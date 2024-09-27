Sean Diddy Combs

¿De qué murió la ex de 'Diddy' Combs, Kim Porter, y por qué se dice que él estuvo involucrado?

Tras el arresto de Sean 'Diddy' Combs, han resurgido en redes sociales oscuras historias de su pasado. Entre ellas, la muerte de su expareja y madre de sus tres hijos, Kim Porter. Pero, ¿por qué se rumora que Puff Daddy tuvo algo que ver con su fallecimiento?

Mariana Rosas
Por:Mariana Rosas
Video La ex de Diddy no podía contar sus malos tratos: Cassie vivió un infierno por 11 años

¿Qué pasó con Kim Porter?

Kim Porter, la exnovia de Sean 'Diddy' Combs, falleció el 15 de noviembre de 2018, a los 47 años. La causa de su muerte fue atribuida a una neumonía lobular, una severa inflamación pulmonar.

Días antes de su fallecimiento, Porter presentó síntomas similares a los de la gripe, pero su condición empeoró rápidamente. La Oficina Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que su muerte fue derivada de complicaciones pulmonares.

¿Quién era Kim Porter, más allá de su relación con Diddy?

Kimberly Antwinette Porter, nacida el 15 de diciembre de 1970, fue una destacada modelo, actriz y empresaria estadounidense. Su relación con Sean 'Diddy' Combs, que se extendió desde 1994 hasta 2007, fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo.

Kim Porter y Sean 'Diddy' Combs
Kim Porter y Sean 'Diddy' Combs
Imagen Carlo Allegri/Getty Images

¿Cómo conoció Kim Porter a 'Diddy' Combs?

Porter trabajaba como recepcionista en Uptown cuando conoció al rapero. Comenzaron a salir en 1994, cuando él iniciaba su ascenso a la fama en el mundo del hip-hop. Al poco tiempo se les veía juntos en todo tipo de eventos.

Aunque su relación fue intermitente entre 1994 y 2007, formaron una familia. Kim ya tenía un hijo, Quincy, producto de su relación con Al. B Sure!, a quien Puff Daddy crió como suyo. Después tuvieron a su primer hijo en común, Christian, nacido en 1998. Un año después la pareja se separó y pelearon por su custodia en los tribunales. La pareja se reconcilió en 2003 y en 2006 nacieron sus gemelas, D'Lila Star y Jessie James.

¿Sean 'Diddy' Combs estuvo involucrado en la muerte de su ex, Kim Porter?

Debido a su historial de escándalos, cuando Kim Porter falleció comenzaron a circular rumores sobre la posibilidad de que Puff Daddy tuviera algo que ver.

Además, recientemente se dio a conocer que pronto se lanzará un libro titulado 'Kim's Lost Words', donde el editor Chris Todd supuestamente retoma las memorias de la modelo, en las que ella narra todo lo que vivió durante su relación con el rapero.

Según ha trascendido, el libro cuenta en 60 páginas "el abuso físico que Porter sufrió a manos de Combs, su relación abierta y tríos con otras parejas famosas y afirma que Combs participó en actividades sexuales con niños pequeños", detalla el portal 'Vibe'.

No obstante, tras su reciente arresto, sus hijos desmintieron esas teorías:

"Hemos visto tantos rumores hirientes y falsos circulando sobre la relación de nuestros padres, Kim Porter y Sean Combs, así como sobre el trágico fallecimiento de nuestra madre, que sentimos la necesidad de hablar al respecto. Nuestras vidas quedaron destrozadas cuando perdimos a nuestra madre. Ella era nuestro mundo. Y nada ha sido igual desde que falleció".
Sean Combs, bottom center, with Kim Porter, top center, and their children, pose for portrait as he is honored with the 2,362nd Star on the Hollywood Walk of Fame, Friday, May 2, 2008. (Photo by Fitzroy Barrett/Landov/MCT/Sipa USA)
Sean Combs, bottom center, with Kim Porter, top center, and their children, pose for portrait as he is honored with the 2,362nd Star on the Hollywood Walk of Fame, Friday, May 2, 2008. (Photo by Fitzroy Barrett/Landov/MCT/Sipa USA)
Imagen MCT/Landov/MCT/Sipa USA

El arresto de Sean 'Diddy' Combs

La vida de Sean 'Diddy' Combs dio un vuelco el 16 de septiembre de 2024, cuando fue arrestado bajo graves cargos de tráfico sexual y extorsión. Las acusaciones contra el magnate del hip-hop son contundentes: abuso, amenazas y coerción de mujeres durante décadas.

Según las autoridades, Diddy utilizaba su influencia y poder para manipular y explotar a sus víctimas en eventos privados. Este sorprendente giro de los acontecimientos ha sacudido la industria del entretenimiento y ha revelado un lado oscuro de Diddy que pocos conocían.

El lado oscuro de las fiestas de 'Diddy'

Las fiestas organizadas por Sean 'Diddy' Combs eran sinónimo de lujo, exclusividad y desenfreno. Conocidas como "freak off parties", estos eventos se celebraban en lugares exóticos y contaban con la presencia de celebridades. Sin embargo, detrás de la fachada de glamour y diversión, se escondía una realidad sombría.

Recientes acusaciones han revelado que estas fiestas eran escenario de excesos, drogas y, presuntamente, de actividades delictivas como el tráfico sexual. Estas revelaciones han manchado la imagen de 'Diddy' y han generado una gran controversia.

