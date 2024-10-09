‘Diddy’ Combs recibiría otro duro golpe tras ser arrestado por supuestos abusos: esto podrían quitarle

Video ¿Qué es lo que los famosos decían de las escandalosas fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs?

Sean ‘Diddy’ Combs aparentemente recibirá otro fuerte golpe luego de ser arrestado el pasado 16 de septiembre por presuntamente cometer delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

De acuerdo con TMZ, “fuentes” les revelaron que funcionarios de Miami Beach decidieron quitarle la Llave de la Ciudad que le fue entregada hace nueve años.

‘Diddy’ Combs se quedaría sin su reconocimiento en Miami Beach

Según el medio, las autoridades locales están en las negociaciones finales para rescindir dicho honor al magnate de la música.

Sin embargo, todavía no tienen una fecha definida para hacerlo debido a la llegada del Huracán Miltón, que actualmente afecta al territorio.

Fue en octubre de 2015 cuando el entonces acalde Philip Levine entregó al rapero la Llave de Miami Beach durante la Revolt Music Conference, en el hotel Fontainebleau.

Días después de que detuvieran a Combs, la portavoz de la ciudad, Melissa Berthier, indicó a Miami News Times que el municipio no tenía antecedentes de haberle quitado la Llave al cantante.

Previamente, en junio, la Comisión de Miami Beach revocó su proclamación del 13 de octubre de 2016 como “Día de Sean ‘Diddy’ Combs”.

Por su parte, el mismo mes, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, envió una carta al intérprete de ‘I’ll be missing you’ solicitándole que devolviera la Llave de esa ciudad, lo cual él hizo.

La petición la realizó luego de que saliera a la luz el video en el que se aprecia al productor discográfico violentando físicamente a su exnovia, Cassie Ventura, adentro de un hotel en 2016.

La decisión por parte de la administración de Miami Beach de retirarle la Llave a Sean se da justo cuando la madre de este, Janice Smalls, recriminó por un supuesto “linchamiento público” hacia él.

“Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras”, sentenció en un comunicado difundido por Page Six el 7 de octubre.

“Como todo ser humano, él merece tener su día en el tribunal, compartir finalmente su versión y demostrar su inocencia”, aseguró.

Sean ‘Diddy’ Combs lucha por su libertad

Entre tanto, este 9 de octubre, New York Post dio a conocer que el equipo legal de Sean ‘Diddy’ Combs presentó una tercera apelación para que él pueda salir de la cárcel antes de su juicio.

El recurso impugna la decisión tomada por el Distrito Sur de Nueva York de negar dos veces la libertad bajo fianza a la estrella del hip-hop basándose en acusaciones de obstrucción de la justicia y manipulación de testigos.