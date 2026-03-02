Savannah Guthrie Savannah Guthrie deja flores en casa de su madre a un mes de su desaparición La presentadora de ‘Today’ visitó la casa de su madre a un mes de su desaparición. Savannah Guthrie, en compañía de su familia, depositó flores amarillas en el memorial que la comunidad improvisó frente a su casa en Tucson.



Video Savannah Guthrie ofrece millonaria recompensa por rescate de su madre, pero no descartan su muerte

Savannah Guthrie dejó flores en la casa de su madre, Nancy Guthrie, a un mes de su desaparición y tan solo días después de ofrecer un millón de dólares por su rescate.

Este lunes 2 de marzo, la presentadora de ‘Today’, junto a su hermana, Annie Guthrie, y su cuñado, Tommaso Cioni, depositaron flores amarillas en el memorial que la comunidad de Tucson, Arizona, improvisó frente a la casa de su madre.

En imágenes obtenidas por News Nation, se le puede ver a Savannah Guthrie y a su familia abrazarse y romper en llanto tras depositar las flores.

Se cumple un mes de la desaparición de Nancy Guthrie. Imagen News Nation / Instagram



A través de Instagram Savannah Guthrie también compartió imágenes de su visita a la casa de su madre. En su publicación, la presentadora agradeció las muestras de cariño y oraciones por Nancy Guthrie.

“Sentimos el amor y oraciones de nuestros vecinos, de la comunidad de Tucson y de todo el país. Por favor, no dejes de orar y esperar con nosotras. Tráela a casa”, escribió.

Savannah Guthrie deja flores en casa de su madre. Imagen Savannah Guthrie / Instagram

Se cumple un mes de la desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie fue vista por última vez, el sábado 31 de enero alrededor de las 9:50 p.m., entrando en su domicilio de Catalina Foothills tras una cena familiar. Su familia reportó su desaparición el mediodía del 1 de febrero luego de que la mujer no se conectara a un servicio religioso virtual.

A mediados de febrero, el FBI difundió videos que muestran a un hombre enmascarado acechando la vivienda de la madre de Savannah. Asimismo, afirmaron haber hallado un guante con ADN a unas dos millas de la casa de Nancy Guthrie.