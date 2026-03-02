Savannah Guthrie

Savannah Guthrie deja flores en casa de su madre a un mes de su desaparición

La presentadora de ‘Today’ visitó la casa de su madre a un mes de su desaparición. Savannah Guthrie, en compañía de su familia, depositó flores amarillas en el memorial que la comunidad improvisó frente a su casa en Tucson.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Savannah Guthrie ofrece millonaria recompensa por rescate de su madre, pero no descartan su muerte

Savannah Guthrie dejó flores en la casa de su madre, Nancy Guthrie, a un mes de su desaparición y tan solo días después de ofrecer un millón de dólares por su rescate.

Este lunes 2 de marzo, la presentadora de ‘Today’, junto a su hermana, Annie Guthrie, y su cuñado, Tommaso Cioni, depositaron flores amarillas en el memorial que la comunidad de Tucson, Arizona, improvisó frente a la casa de su madre.

En imágenes obtenidas por News Nation, se le puede ver a Savannah Guthrie y a su familia abrazarse y romper en llanto tras depositar las flores.

Se cumple un mes de la desaparición de Nancy Guthrie.
Imagen News Nation / Instagram

A través de Instagram Savannah Guthrie también compartió imágenes de su visita a la casa de su madre. En su publicación, la presentadora agradeció las muestras de cariño y oraciones por Nancy Guthrie.

“Sentimos el amor y oraciones de nuestros vecinos, de la comunidad de Tucson y de todo el país. Por favor, no dejes de orar y esperar con nosotras. Tráela a casa”, escribió.

Savannah Guthrie deja flores en casa de su madre.
Imagen Savannah Guthrie / Instagram

Se cumple un mes de la desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie fue vista por última vez, el sábado 31 de enero alrededor de las 9:50 p.m., entrando en su domicilio de Catalina Foothills tras una cena familiar. Su familia reportó su desaparición el mediodía del 1 de febrero luego de que la mujer no se conectara a un servicio religioso virtual.

A mediados de febrero, el FBI difundió videos que muestran a un hombre enmascarado acechando la vivienda de la madre de Savannah. Asimismo, afirmaron haber hallado un guante con ADN a unas dos millas de la casa de Nancy Guthrie.

Apenas el pasado 24 de febrero, la presentadora compartió un video en Instagram donde ofrece un millón de dólares a quien ayude a que su madre de 84 años regrese a casa.

