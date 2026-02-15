Savannah Guthrie Hallar a mamá de presentadora de 'Today' podría tomar "años": lo último sobre la investigación Autoridades hacen fuertes revelaciones referentes al caso de la desaparición de Nancy, la madre de la presentadora Savannah Guthrie. Esto es lo más reciente que se conoce sobre el misterioso y presunto secuestro de la mujer de 84 años.



Video Revelan misterioso descubrimiento en área donde desapareció mamá de presentadora de ‘Today’

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, reconoció que la búsqueda de Nancy, la madre de la presentadora Savannah Guthrie, podría prolongarse durante años.

Lo último sobre el caso de la madre de Savannah Guthrie

Tras enfrentar múltiples líneas de investigación que no han dado resultados, el jefe policial aseguró que su equipo mantiene el compromiso de continuar la búsqueda, aunque esta se extienda más de lo esperado, según una reseña del portal Page Six.

"Quizás sea dentro de una hora", declaró Nanos al New York Times este viernes 13 de febrero.

" Quizás sean semanas, meses o años. Pero no nos rendiremos. Vamos a encontrar a Nancy. Vamos a encontrar a este hombre", aseguró.

La actualización surgió después de que las autoridades creyeran haber obtenido un avance con la detención del repartidor Carlos Palazuelos, interrogado el pasado martes 10 de febrero.

Sin embargo, el aparente progreso se desvaneció rápidamente cuando Palazuelos aseguró no conocer a la presentadora del programa 'Today' ni a su madre de 84 años, por lo que fue liberado poco después.

El sheriff también reconoció que los constantes cambios en la investigación han sido emocionalmente desgastantes. "Son agotadores estos altibajos", afirmó, "pero seguiremos adelante".

Lo que se sabe sobre el ADN encontrado

En su actualización más reciente, las autoridades confirmaron el viernes que agentes encontraron muestras de ADN en la residencia de Nancy.

Sin embargo, aclararon que no pertenecen a ninguna persona con la que ella tuviera "contacto cercano".

Aunque no se reveló el lugar exacto donde fueron halladas, un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Pima indicó: "Los investigadores están trabajando para identificar a quién pertenecen".

Asimismo, a inicios de semana se informó que agentes recolectaron muestras de ADN de trabajadores contratados en los alrededores de la vivienda de Nancy.