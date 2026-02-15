Savannah Guthrie

Savannah Guthrie estaría considerando "dejar para siempre" 'Today' en medio del caso de su madre

La incertidumbre en torno a la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, continúa creciendo y en medio del operativo de búsqueda, reportes señalan que la presentadora de 'Today' estaría evaluando abandonar su rol en la NBC debido al impacto de la situación que enfrenta.

Según distintos reportes, Savannah Guthrie estaría contemplando la posibilidad de "dejar para siempre" su papel como presentadora del emblemático matutino 'Today' de la cadena NBC, justo cuando la intensa búsqueda de su madre Nancy entra en su segunda semana.

¿Savannah Guthrie se va de ‘Today’ ante caso de su madre?

Nancy, la madre de la presentadora, desapareció el pasado 1 de febrero de su domicilio en una zona rural de Tucson, Arizona, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación por presunto secuestro que ha captado la atención nacional.

Savannah Guthrie, uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense desde su debut en NBC en 2007, estaría supuestamente replanteándose su presencia pública debido al impacto emocional del caso, según informó NewsNation, medio citado por el diario británico Daily Mail.

"Esto fue totalmente inesperado, y creo que está muy preocupada de que se deba a su trabajo", señaló Paula Froelich, citando fuentes cercanas.

Froelich añadió que, de acuerdo con estos informes, la comunicadora estaba "hecha un desastre" y temía que segmentos emitidos en el pasado, en los que aparecía su madre, pudieran haberla expuesto.

La famosa comunicadora no salió de manera inmediata a desmentir o confirmar la información difundida.

Ella ya no aparece en 'Today' desde que se confirmó la desaparición de su madre. Tampoco estuvo en la transmisión que hizo la NBC sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en la que estaba contemplada.

Las autoridades sostienen que Nancy fue secuestrada durante la noche. Su edad avanzada y sus condiciones de salud han dificultado la búsqueda, intensificando la presión sobre los equipos policiales.

Agentes han registrado su vivienda en Tucson, han allanado otra residencia cercana y han revisado grabaciones de cámaras de seguridad en busca de indicios.

El viernes surgió un atisbo de esperanza cuando unidades de Armas y Tácticas Especiales irrumpieron en una casa cercana vinculada al operativo.

Sin embargo, la oficina del sheriff confirmó posteriormente que no se realizaron arrestos tras el allanamiento.

Video Caso Savannah Guthrie: Lili y Raúl reaccionan a primeras imágenes del enmascarado
