Savannah Guthrie Savannah Guthrie y su familia ofrecen un millón de dólares por el rescate de su madre Nancy A 24 días de la desaparición de Nancy Guthrie, su hija Savannah publicó un nuevo video en donde explica que se ofrece un millón de dólares por el rescate de su madre.

Video ¿Mamá de presentadora de ‘Today’ fue llevada a México? Esto se revela ahora

Savannah Guthrie compartió un video este 24 de febrero en donde informa que ofrecen un millón de dólares a quien ayude a que su madre de 84 años, Ruth Guthrie, regrese a casa.

La presentadora del show 'Today' señaló que han pasado 24 días desde que su madre fue secuestrada: "Alguien sabe cómo encontrar a nuestra mamá y traerla a casa".

Savannah confesó que estos días sin su madre han sido como una "agonía" que su familia ha estado "temiendo por ella" y "extrañándola".

La presentadora de 54 años explicó que el dinero solo se pagaría "por la recuperación de Nancy Guthrie, de acuerdo con los criterios del FBI para el pago de su recompensa en este caso".

También, la familia aumentó la cifra que donarán al Centro Nacional para Niños Desaparecidos, ahora es de 500,000 dólares.

Desde que Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero, Savannah y su familia han pedido ayuda desesperadamente para localizar a su madre, quien debe estar medicada.

En el mensaje compartido por Savannah se explica que cualquier información sobre el paradero de su madre se debe llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) y puede ser de manera anónima.

Savannah Guthrie y su familia no descartan su muerte

La estrella de 'Today' señaló en el video que están conscientes de que su madre podría ahber muerto.

"También sabemos que podría haber muerto, que ya se ha ido. Puede que ya haya regresado a casa con el Señor a quien ama y esté bailando en el cielo... y si esto es lo que debe suceder, lo aceptaremos. Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que regrese a casa", señaló conmovida.

Savannah también se mostró empática con las familias que sufren o han sufrido un secuestro: "Sabemos que no estamos solos en esta pérdida. Sabemos que millones de familias han sufrido esta incertidumbre. Esperamos que la atención que se ha brindado a nuestra madre y a nuestra familia se extienda a todas las familias necesitadas como la nuestra".

Savannah Guthrie y su familia ofrecen un millón de dólares por el rescate de su madre, Nancy Guthrie. Imagen Savannah Guthrie/Instagram

No pierden la esperanza

Savannah Guthrie aseguró que no pierden la esperanza de que su madre regrese con vida a acasa y pidió que cualquier dato que sirva para encontrarla lo den a conocer a las autoridades.

