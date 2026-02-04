Savannah Guthrie Madre de Savannah Guthrie continúa desaparecida: criminales habrían enviado nota pidiendo millonario rescate Las autoridades analizan la veracidad de una presunta nota en donde se piden millones de criptomonedas por el rescate de Ruth Guthrie, la madre de Savannah Guthrie, presentadora de 'Today'.



Video Cronología: Todo lo que se sabe de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie

Nancy Guthrie, la madre de la conocida presentadora de 'Today' Savannah Guthrie, continúa desaparecida y TMZ reportó que recibió una carta de los presuntos secuestradores, la cual entregaron a las autoridades.

De acuerdo con la información, la nota llegó a la redacción del portal de noticias la mañana del martes 3 de febrero y en ella se exige " una cantidad sustancial específica de Bitcoin… la cantidad es de millones, y la nota exige que la criptomoneda se envíe a una dirección específica de Bitcoin".

PUBLICIDAD

Despierta América reportó que el alguacil de Pima informó que están analizando la veracidad de la carta.

Nuevos hallazgos en la investigación

Además de la existencia de la presunta carta, las autoridades de Arizona informaron que encontraron restos de sangre en la entrada de la residencia de Nancy Gurthrie, aunque se desconoce si pertenecen a ella.

También, hay señales de que habrían forzado la entrada de la residencia, para poder llevarse a Ruth Guthrie en contra de su voluntad.

La policía considera que hay más de una persona involucrada en el secuestro.

La madre de la presentadora Savannah Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero y fue reportada como desaparecida al mediodía del domingo.