Savannah Guthrie Mamá de Savannah Guthrie: FBI “se ha puesto en contacto” con autoridades en México por el secuestro TMZ dio a conocer que “fuentes policiales” les informaron que el FBI “se ha puesto en contacto” con “las autoridades federales mexicanas” debido a la desaparición de Nancy Guthrie.



Video ¿Mamá de presentadora de ‘Today’ fue llevada a México? Esto se revela ahora

El FBI “se ha puesto en contacto con las autoridades de México” para hablar sobre la desaparición de la mamá de Savannah Guthrie, la señora Nancy.

De acuerdo con TMZ, “fuentes policiales involucradas en la investigación” del caso les indicaron que dicha dependencia estadounidense se comunicó con “las autoridades federales mexicanas para informar a diversas agencias policiales”.

PUBLICIDAD

“Nos dicen que hasta el momento no hay pistas sólidas”, explicaron.

Madre de Savannah Guthrie habría “cruzado la frontera”

El medio detalla que presuntamente, según sus informantes, “el FBI cree que es posible que Nancy cruzara la frontera, pero es poco probable que ocurriera inmediatamente después del secuestro”.

La madre de Savannah Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero, antes de que alegadamente fuera privada de su libertad mientras se encontraba en su casa, en Catalina Foothills, Arizona.

En el portal se expone que supuestamente agentes “han revisado las cámaras de la Patrulla Fronteriza y otros dispositivos electrónicos, y no encontraron nada”.