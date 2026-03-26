Savannah Guthrie

Entre lágrimas, Savannah Guthrie cuestiona si su fama provocó el secuestro de su madre y se disculpa

Han pasado casi dos meses desde la desaparición de Nancy Guthrie y su hija Savannah, quien es famosa por ser presentadora de 'Today', reveló dolorosos detalles en su primera entrevista tras la tragedia que embarga a su familia.

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Por:Ashbya Meré
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Video Savannah Guthrie se quiebra al hablar de la desaparición de su mamá: “Estamos en agonía”

Nancy Guthrie continúa desaparecida y su hija, Savannah Guthrie, confesó que ha llegado a considerar que su fama pudo haber influido en que su madre fuera secuestrada.

En entrevista exclusiva con su compañera Hoda Kotb, para el show 'Today', la presentadora explicó que desde el inicio su hermano Camron, quien es militar, sospechó que su madre había sido secuestrada "para pedir rescate".

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"Suena tan tonto, pero le pregunté: '¿Crees que es por mi culpa?' Él me respondió: 'Lo siento, cariño, pero sí, puede ser'", recordó sobre la conversación y señaló que tal vez los involucrados pensaron que obtendrían "dinero fácil".

Ante la posibilidad de que esa sea la razón, Savannah se conmovió y pidió disculpas a su familia.

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"Eso tendría sentido... lo cual es demasiado difícil de soportar. ¿ Pensar que yo provoqué esto, que es por mi culpa? ¿Puedo simplemente decir: lo siento mucho, mamá? Lo siento por mi hermana, mi hermano, mis hijos, mi sobrino y Tommy, mi cuñado. Lo siento mucho. Si fui yo, lo siento mucho", dijo en la entrevista visiblemente afectada.

Savannah Guthrie no puede ocultar su dolor ante la desaparición de su madre, Nancy Guthrie.
Savannah Guthrie no puede ocultar su dolor ante la desaparición de su madre, Nancy Guthrie.
Imagen Today/NBC

La búsqueda de Nancy Guthrie continúa

La madre de la presentadora de 'Today' fue vista por última vez el 31 de enero, después de que su familia la dejara en su casa de Tucson, Arizona. Ya han pasado casi dos meses de su desaparición.

El 1 de febrero, Nancy Guthrie, de 84 años, no se presentó a un servicio religioso virtual, lo cual encendió las alarmas de que algo pasaba y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima inició la búsqueda.

La policía cree que la mujer fue secuestrada durante la noche, basándose en el hombre enmascarado que las cámaras de vigilancia captaron en la puerta de su casa.

Guthrie y su familia siguen pidiendo ayuda para encontrar a su madre, aunque están conscientes de que Nancy podría haber muerto.

La policía pide a la ciudadanía que cualquier dato que pueda ayudar para dar con el paradero de Nancy Guthrie lo reporten al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima al 520-351-4900.

Hoda Kotb entrevistó a su compañera Savannah Guthrie para 'Today'.
Hoda Kotb entrevistó a su compañera Savannah Guthrie para 'Today'.
Imagen Today/Instagram, NBC
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