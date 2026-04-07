Savannah Guthrie Presunto informante revela que vio a la madre de Savannah Guthrie en México, ¿está viva? Savannah Guthrie regresó a 'Today' la mañana del 6 de abril, fecha en la que TMZ recibió una nueva nota con presunta información del paradero de Nancy Guthrie.



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Video Savannah Guthrie “decepcionada con Dios" en plena Pascua tras desaparición de su mamá: regresa a TV

Se ha revelado la presunta ubicación casi exacta de la madre de Savannah Guthrie, según notas de la persona que pide recompensa por dar información del secuestrador.

De acuerdo con información de TMZ, a la redacción les llegó una nota la mañana del 6 de abril, mismo día en que la presentadora regresó a 'Today', y habría sido enviada por la misma persona que en febrero ofreció "delatar a los secuestradores".

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En el mensaje señala que su oferta de "entregar en bandeja de plata" a los secuestradores sigue vigente.

Más tarde, a la redacción de TMZ llegó otra nota en la que asegura que vio a Nancy Guthrie "viva con ellos en el estado de Sonora, México".

Sonora es un estado fronterizo de México que colinda con Arizona y Nuevo México. La madre de Savannah fue secuestrada en su hogar de Tucson, Arizona, el cual se ubica a unos 110 kilómetros de la frontera.

¿Madre de Guthrie estaría "muerta"?

Según el medio, en la primera nota que recibieron el presunto informante señala que Nancy Guthrie ya no estaría con vida: "Está muerta".

TMZ explica en su artículo publicado la tarde del 6 de abril que enviaron el mensaje al FBI, pero al parecer "los federales no están convencidos de que sea legítima, al menos, basándose en el hecho de que no se ha realizado ningún depósito en la dirección de bitcoin relacionada".

En la nota, el presunto informante reprocha que no le crean: "Es increíble que hayan desperdiciado millones y, sin embargo, desde el 11 de febrero estoy dispuesto a entregarlos en bandeja de plata a cambio de un bitcoin, pero me tachan de estafador... están libres y el caso está archivado, pero el ego sigue intacto cuando se trata de mí. Arrogancia en su máxima expresión".

La persona anónima también se desvinculó del secuestro de Nancy, alegando que "lleva más de 5 años fuera de Estados Unidos y que no tuvo nada que ver con el horrible crimen".

También, señala que la motivación para delatar a los supuestos criminales no es económico, sino que quiere ayudar a hacer justicia.