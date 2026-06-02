Jennifer López ¿Savannah Guthrie pasa “momento incómodo” con JLo en medio de la desaparición de su mamá? Esta mañana, la actriz estuvo como invitada en ‘Today’ y la presentadora la cuestionó sobre los rumores de que estaría saliendo con el actor Brett Goldstein. La respuesta de la también cantante fue tajante. Desde febrero, Savannah ha enfrentado el dolor de no saber dónde está su madre, Nancy.



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Video Savannah Guthrie “decepcionada con Dios" en plena Pascua tras desaparición de su mamá: regresa a TV

Savannah Guthrie, presentadora de ‘Today’, vivió esta mañana lo que ha sido calificado por Page Six como un “momento incómodo” con Jennifer López.

La mañana de este martes 2 de junio, la actriz y Brett Goldstein estuvieron en el programa para promocionar su nueva película, ‘Office Romance’.

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En un punto de su entrevista, Savannah les preguntó directamente sobre si, como se ha especulado, estarían “saliendo en la vida real”.

La también cantante reaccionó de inmediato a la interrogante: “Cada vez que me ven con alguien o trabajando con alguien, siempre intentan emparejarme con esa persona”.

“Creo que si te acercas a ella, eso es lo que pasa”, añadió Goldstein, ante lo que la conductora estuvo de acuerdo.

“Eso es lo que te gustaría que pasara”, contestó con aparente ironía Savannah. “Por eso he estado tan cerca todo este tiempo”, le replicó él.

Pese a sus palabras, Guthrie insistió a López: “Okey, pero diré simplemente, porque así soy y me conoces, que esa no fue una respuesta”.

“¿Eso no fue una respuesta? ¡Claro que lo era!”, le argumentó, recordando posteriormente que inclusive la han ligado sentimentalmente en el pasado con Kevin Costner.

“Pasa todo el tiempo. Pero eso no significa que sea cierto”, agregó la artista, quien se separó de Ben Affleck a inicios de 2024.

Entonces, la comunicadora le aseveró a la intérprete de ‘Let’s get loud’ que los rumores surgen “cuando eres una soltera atractiva y codiciada”.

‘Bien, ¿entonces no estás saliendo con nadie en la vida real?’, le preguntó Savannah a Jennifer. “No estoy saliendo con nadie”, le afirmó la superestrella.

Savannah Guthrie volvió al trabajo tras la desaparición de su mamá

La llamativa interacción de Jennifer López con Savannah Guthrie se da a días de que esta cumpla dos meses de haber regresado a ‘Today’.

Ella se ausentó del show luego de que su mamá, Nancy Guthrie, de 84 años, desapareciera durante la madrugada del 1 de febrero de 2026.

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Tras lo sucedido, y a lo largo de estas semanas, Savannah se ha pronunciado en diferentes ocasiones, manifestando su dolor por no conocer el paradero de su progenitora.