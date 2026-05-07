Savannah Guthrie

Savannah Guthrie regresa a 'Today' tras salir de manera abrupta, ¿tiene que ver con el caso de su madre?

El 6 de mayo Savannah Guthrie abandonó la emisión del show matutino de manera inesperada. Su compañero la excusó, pero la presentadora regresó este jueves 7. Lo que se sabe.

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Video Savannah Guthrie “decepcionada con Dios" en plena Pascua tras desaparición de su mamá: regresa a TV

Savannah Guthrie sorprendió a la audiencia de 'Today' al abandonar de forma inesperada la transmisión en vivo el 6 de mayo de 2026, desatando una ola de especulaciones, entre ellas que tendría que ver con la desaparición e su made, Nancy Guthrie.

La presentadora, de 54 años, participaba con normalidad en el matutino de NBC cuando, 90 minutos después de iniciado el show, desapareció del set. Fue su copresentador, Craig Melvin, quien informó brevemente sobre su salida al regresar de un corte comercial.

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" Savannah tuvo que irse un poco antes, pero estará de vuelta mañana", explicó al aire, sin ofrecer más detalles.

La falta de información generó inquietud, por lo que en redes se comenzó a especular sobre las posibles razones detrás de su abrupta salida.

La familia atraviesa un momento delicado debido a la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, quien fue vista por última vez la noche del 31 de enero en su hogar de Tucson, Arizona.

Fue el 6 de abril cuando Savannah regresó a 'Today', luego de tomarse dos meses para estar enfocada en la búsqueda de su mamá. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial que vincule su salida del 6 de mayo con algún avance en la investigación.

Esta no es la primera vez que Guthrie deja el programa de manera repentina desde su regreso. En abril, también se ausentó brevemente durante una entrevista en vivo, lo que en su momento provocó especulaciones similares.

Savannah Guthrie regresó al programa el 7 de mayo, retomando sus funciones con normalidad y sin hacer comentarios públicos sobre lo ocurrido.

Por otro lado, el caso de Nancy Guthrie continúa abierto y sin resolución hasta el momento.

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