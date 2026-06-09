Jennifer López JLo rompe en llanto en graduación de su hijo Max: Marc Anthony vuelve a brillar por su ausencia La cantante no pudo evitar las lágrimas durante el evento en el que su retoño celebró que terminó la preparatoria. Una vez más, su ex no hizo acto de presencia.



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Jennifer López no pudo evitar romper en llanto durante el evento en el que su hijo Max celebró su graduación de la preparatoria.

A días de que la cantante celebrara felizmente que Emme terminó dicha etapa escolar, ahora tocó el turno de hacerlo con su otro mellizo.

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JLo derrama lágrimas en la graduación de Max

Max se graduó del ‘high school’ el viernes 5 de junio en una ceremonia realizada en la Universidad de California, Los Ángeles, de acuerdo con Daily Mail y las fotografías que dio a conocer.

El adolescente de 18 años estuvo acompañado, según el diario británico, de su mamá, Jennifer López, su hermana Emme y sus abuelos, Guadalupe y David López.

JLo y su familia en la graduación de Max. Imagen Lorenza Diomaiuta/Instagram

Como pocas veces, la intérprete de ‘On the floor’ se dejó llevar por la emoción y derramó lágrimas al ver a su retoño recibir su diploma.

En un momento conmovedor, ella abrazó fuerte al jovencito y posó su rostro muy cerca de su cuello. Además, le dio un beso en la frente.

JLo abrazó así a Max en su graduación. Imagen Lorenza Diomaiuta/Instagram

Luego de compartir unas palabras con una maestra, expone el medio, los sentimientos de la también actriz florecieron aún más y lloró unos instantes.

En su reporte, afirman que otros de los allegados a la artista que estuvieron presentes fue Benny Medina, su representante. Sin embargo, no mencionan, ni aparece en las postales, Marc Anthony, papá de Max.

Max rompió en llanto en la graduación de Max. Imagen Lorenza Diomaiuta/Instagram

La semana pasada, el salsero igualmente se saltó la conmemoración de Emme, quien ha trascendido ahora se haría llamar “Oskar”.

Para la importante ocasión, Jennifer optó por lucir un vestido floral que complementó con zapatillas beige, un suéter azul cielo y bolso a juego.

Por su parte, Max, fiel a su estilo, usó un pantalón en color caqui y una camiseta en tonos azul, blanco y anaranjado, así como tenis. Entretanto, Emme llevó pantalones azul marino, camiseta roja y botas vaqueras.

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JLo está orgullosa de sus hijos

El jueves, 4 de junio, Jennifer López estuvo como invitada en el programa ‘CBS Mornings’ y se pronunció sobre la próxima partida de Emme y Max a la Universidad.

Ella reconoció que fue “hace un par de meses” cuando realmente entendió que sus hijos se marcharán de casa.

“Y cuando me di cuenta, empecé a tener muchos momentos muy emotivos con ellos, y ha sido así desde entonces”, contó.

“Estoy muy feliz de que vayan a salir ahí fuera y tener su vida y hacer lo suyo”, afirmó. “Y al mismo tiempo, también siento que, ¡oh, Dios mío!, eso fue todo. Eso fue todo”.

‘La Diva del Bronx’ reveló que ha reflexionado sobre el trabajo que hizo con ellos como su mamá, estando soltera y trabajando “la mayor parte” del tiempo.