Jennifer López

JLo se cuestiona su rol como “mamá soltera” tras el presunto cambio de nombre de Emme a “Oskar”

La cantante admitió abiertamente que se pregunta si ha hecho “lo suficiente” por sus mellizos, quienes pronto se irán de casa para estudiar la universidad. Recientemente, Emme ha estado envuelta en especulaciones debido a que trascendió que ahora se hace llamar de otra manera.

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Por:Dayana Alvino
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Video ¿Hija de JLo ahora se llama "Oskar"? Pistas que evidenciarían su supuesta nueva identidad

Jennifer López se sinceró sobre las dudas que tiene acerca de su rol como la madre, hasta ahora, de Emme y Max, quienes próximamente dejarán de vivir con ella para irse a la Universidad.

Las palabras de la cantante llegan a días de que trascendiera que supuestamente su hija ahora utilizaría el nombre de “Oskar”.

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Si bien, la también actriz sigue sin pronunciarse sobre si es verdad o no que la adolescente prefiere llamarse de otra manera, sí se ha abierto acerca de sus sentimientos por ambos retoños.

En entrevista previa con Extra, ella aseveró que está “orgullosa” de ellos porque están cumpliendo “las metas” que se fijaron y “son buenas personas”.

JLo confiesa que tiene dudas sobre su rol como mamá

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La mañana de este 4 de junio, Jennifer López estuvo como invitada en ‘CBS Mornings’, donde la presentadora Gayle King le cuestionó cómo está llevando el hecho de que sus hijos se independizarán muy pronto.

“Creo que es, ya sabes, son todos los sentimientos, ¿verdad? Como… me di cuenta hasta hace un par de meses de que realmente me había impactado. Y cuando me di cuenta, empecé a tener muchos momentos muy emotivos con ellos, y ha sido así desde entonces”, contó.

La intérprete de ‘On the floor’ comentó que Emme se graduó la semana pasada y adelantó que Max lo hará a finales de esta.

“Estoy muy feliz de que vayan a salir ahí fuera y tener su vida y hacer lo suyo. Recuerdo cómo me sentía yo a esa edad. No podía esperar a salir ahí fuera y hacer lo mío”, explicó.

“Y al mismo tiempo, también siento que, ¡oh Dios mío!, eso fue todo. Eso fue todo”, añadió la protagonista de ‘Selena’. “Los tuve por ese tiempo”.

En ese sentido, ella confesó que sí se ha hecho preguntas relacionadas con el trabajo de madre que ha realizado con sus mellizos.

“‘¿Hice lo suficiente?’, y, ‘¿Pasé suficiente tiempo con ellos? He sido una mamá soltera trabajadora la mayor parte de mi vida con ellos, pero también esta ha sido mi vida durante los últimos, ya sabes, 19, 20 años”, externó.

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López procreó a Emme y Max con Marc Anthony, de quien se separó en 2011. De la relación que el salsero tiene actualmente con los jovencitos nada se sabe.

JLo se pregunta si sus hijos estarán bien

Ahora, previo a experimentar el ‘nido vacío’, Jennifer López admitió que igualmente se pregunta: “¿Cómo serán los próximos 20 años sin ellos, donde estarán haciendo sus propias cosas?”.

“Son tantos sentimientos y tantos pensamientos todo el tiempo. Y, ¿van a estar bien?”, manifestó, dejando claro que le ocasiona incertidumbre el futuro de Emme y Max.

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