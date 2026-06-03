Jennifer López JLo habla de sus hijos luego de que Emme supuestamente se cambiara el nombre a “Oskar” La cantante compartió la dicha que siente por el hecho de que sus mellizos estén consiguiendo los logros que se han propuesto. Al momento, ella no ha confirmado si es verdad que la adolescente ahora decidió llamarse de otra manera.



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Video ¿Hija de JLo ahora se llama "Oskar"? Pistas que evidenciarían su supuesta nueva identidad

Jennifer López habló de lo orgullosa que se siente de sus hijos, Max y Emme, a días de que saliera a la luz pública que la jovencita supuestamente se cambió de nombre.

Fue el pasado fin de semana que trascendió que en marzo, una cuenta de Instagram, dedicada a documentar decisiones universitarias de estudiantes de último año de Windward School, difundió información presuntamente sobre la melliza de la cantante.

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En el ‘post’, se incluyó una imagen de Emme cuando era chiquita, pero bajo el nombre de ‘Oskar Muñiz’, y se aseveró que tendría intenciones de estudiar en teatro y artes plásticas.

Emme, la hija de JLo, fue presentada como "Oskar Muñiz" en esta cuenta de Instagram que informa sobre los estudiantes de la escuela de la que se acaba de graduar. Llamó la atención el 'like' que le dio Jennifer Garner, ex de Ben Affleck. Imagen Windward ‘26 College Decisions/Instagram

JLo habló así de sus hijos

Aunque, al momento, Jennifer López no ha confirmado ni desmentido que Emme haya decidido ser llamada “Oskar”, sí se pronunció recientemente sobre ella y Max.

En entrevista con Extra, la intérprete de ‘Let’s get loud’ compartió su sentir ante el éxito personal que están teniendo sus retoños.

“¿Sabes? Estoy muy orgullosa de que se hayan fijado metas. Los dos fueron admitidos en las cinco universidades a las que se postularon. Cada uno obtuvo una beca”, dijo.

“Y sentí que se esforzaban muchísimo. Vi lo mucho que se esforzaban desde que estaban en quinto grado, cuando las clases se pusieron serias”, añadió.

La estrella de ‘Selena’ detalló que Emme y Max, a quienes procreó con Marc Anthony, “tienen TDAH [trastorno de déficit de atención con hiperactividad]”, por lo que “necesitan aprender de manera diferente”.

“Y hubo dificultades y momentos difíciles, pero estoy muy orgullosa de ellos porque hicieron lo que prometieron”, señaló.

Jennifer afirmó, además, que los mellizos, de 18 años, “son buenas personas”, cariñosos “y de buen corazón”.

“Yo siempre les preguntaba: ‘¿Qué les digo?’. Y ellos respondían: ‘No importa si sacamos buenas notas, siempre y cuando seamos buenas personas’. Y yo pensaba: ‘Así es’. Y todavía, ya sabes, a veces me lo citan. Bueno, estoy muy, muy, muy orgullosa de ambos”, concluyó.

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JLo presumió a sus mellizos

El 25 de mayo, Jennifer López compartió en su Instagram una serie de fotografías y videos por motivo del Día de los Caídos.

En una postal, aparece mirando tiernamente a Max, quien cada vez es más parecido a Marc Anthony y ya la supera en estatura.

En otra, la ‘Reina del Bronx’ sale abrazando a Emme, que sonríe discretamente para la lente de la cámara.