Jennifer López ¿Hija de JLo ahora se llama Oskar? La foto y reacción de los hijos de Dayanara que desatan dudas La vida de JLo vuelve a colocarse en el centro de la conversación luego de que surgieran indicios de que su hija Emme habría tomado una decisión significativa relacionada con su identidad ya que supuestamente ahora se presentaría como “Oskar”.



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Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

La vida de Jennifer Lopez vuelve a dar de qué hablar, esta vez por su hija Emme Muñiz, quien aparentemente habría adoptado un nuevo nombre.

Todo comenzó con una publicación en Instagram que encendió las alarmas entre fans y seguidores.

Emme es la hija melliza que JLo tuvo con Marc Anthony mientras estuvieron casados de 2004 a 2014. Imagen AP

¿Hija de JLo cambia de nombre a Oskar?

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En marzo pasado, una cuenta dedicada a documentar decisiones universitarias de estudiantes de último año de Windward School compartió información sobre la joven de 18 años, pero bajo el nombre de "Oskar Muñiz", revelando además sus planes de ingresar a la universidad este otoño.

El 'post', que se ha hecho viral en horas recientes, incluía una imagen de su infancia junto al logotipo de la institución donde aparentemente estudiará, así como sus supuestas intenciones de enfocarse en teatro y artes plásticas.

Emme, la hija de JLo, fue presentada como "Oskar Muñiz" en esta cuenta de Instagram que informa sobre los estudiantes de la escuela de la que se acaba de graduar. Llamó la atención el 'like' que le dio Jennifer Garner, ex de Ben Affleck. Imagen Windward ‘26 College Decisions/Instagram



El mensaje que acompañó la publicación no pasó desapercibido: " ¡Oskar a Sarah Lawrence! ¡Se acabaron los viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡Vamos, Gryphons! ¡Felicidades!".

No pasó desapercibida una llamativa reacción al 'post': el 'me gusta' que le dio Jeniffer Garner, exesposa de Ben Affleck, quien hasta 2025 estuvo casado con JLo.

Aunque no existe una confirmación oficial, muchos usuarios interpretaron esta información como una señal de que Emme ahora utilizaría el nombre de Oskar.

¿Hijos de Dayanara apoyan cambio de nombre de Emme?

Además, en la publicación de la cuenta dedicada a los estudiantes de Windward School se etiquetó un perfil que aparentemente pertenece a la hija de Jennifer López y Marc Anthony.

En ella se ve una foto de Emme, identificada como "Oskar". El nombre de la cuenta es "oskarjjacob".

En la biografía del perfil, que permanece privado, destacan los símbolos "⚣" y "⚧︎", acompañados del nombre de la universidad.

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Esto hace creer a algunos que los jóvenes estarían apoyando a su hermana en cuanto a su aparente cambio de identidad.

La cuenta de Instagram que pertenecería a la hija de JLo y en la que se presenta como "Oskar" es seguida por Cris y Ryan Muñiz, los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony. Imagen Oskar Jacob/Instagram y The Grosby Group



El 'post' en el que se identifica a la joven como "Oskar" ya acapara titulares este fin de semana en varios medios como los portales de la revista Hola! en inglés y Page Six.

Jennifer López no se pronunció de manera inmediata y su equipo tampoco emitió comentarios.

La cantante, de 56 años, fue vista recientemente en la ceremonia de graduación de su hija, acompañada por su madre, Guadalupe Rodríguez, y Samuel, hijo de Ben Affleck. Marc Anthony, padre de la joven, no habría estado presente.