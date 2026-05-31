¿Hija de JLo ahora se llama Oskar? La foto y reacción de los hijos de Dayanara que desatan dudas
La vida de JLo vuelve a colocarse en el centro de la conversación luego de que surgieran indicios de que su hija Emme habría tomado una decisión significativa relacionada con su identidad ya que supuestamente ahora se presentaría como “Oskar”.
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La vida de Jennifer Lopez vuelve a dar de qué hablar, esta vez por su hija Emme Muñiz, quien aparentemente habría adoptado un nuevo nombre.
Todo comenzó con una publicación en Instagram que encendió las alarmas entre fans y seguidores.
¿Hija de JLo cambia de nombre a Oskar?
En marzo pasado, una cuenta dedicada a documentar decisiones universitarias de estudiantes de último año de Windward School compartió información sobre la joven de 18 años, pero bajo el nombre de "Oskar Muñiz", revelando además sus planes de ingresar a la universidad este otoño.
El 'post', que se ha hecho viral en horas recientes, incluía una imagen de su infancia junto al logotipo de la institución donde aparentemente estudiará, así como sus supuestas intenciones de enfocarse en teatro y artes plásticas.
El mensaje que acompañó la publicación no pasó desapercibido: " ¡Oskar a Sarah Lawrence! ¡Se acabaron los viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡Vamos, Gryphons! ¡Felicidades!".
No pasó desapercibida una llamativa reacción al 'post': el 'me gusta' que le dio Jeniffer Garner, exesposa de Ben Affleck, quien hasta 2025 estuvo casado con JLo.
Aunque no existe una confirmación oficial, muchos usuarios interpretaron esta información como una señal de que Emme ahora utilizaría el nombre de Oskar.
¿Hijos de Dayanara apoyan cambio de nombre de Emme?
Además, en la publicación de la cuenta dedicada a los estudiantes de Windward School se etiquetó un perfil que aparentemente pertenece a la hija de Jennifer López y Marc Anthony.
En ella se ve una foto de Emme, identificada como "Oskar". El nombre de la cuenta es "oskarjjacob".
En la biografía del perfil, que permanece privado, destacan los símbolos "⚣" y "⚧︎", acompañados del nombre de la universidad.
Llama la atención que dicha cuenta es seguida por Cris y Ryan Muñiz, los medios hermanos de Emme. Los chicos son los hijos que Dayana Torres comparte con Marc Anthony.
Esto hace creer a algunos que los jóvenes estarían apoyando a su hermana en cuanto a su aparente cambio de identidad.
El 'post' en el que se identifica a la joven como "Oskar" ya acapara titulares este fin de semana en varios medios como los portales de la revista Hola! en inglés y Page Six.
Jennifer López no se pronunció de manera inmediata y su equipo tampoco emitió comentarios.
La cantante, de 56 años, fue vista recientemente en la ceremonia de graduación de su hija, acompañada por su madre, Guadalupe Rodríguez, y Samuel, hijo de Ben Affleck. Marc Anthony, padre de la joven, no habría estado presente.