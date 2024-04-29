Samadhi Zendejas hace anuncio tras revelar que venía “bebé en camino”: William Levy reacciona

Video El video con el que Samadhi Zendejas dejaría evidencia de su estado tras rumores de embarazo

Samadhi Zendejas realizó un importante anuncio en medio de la controversia que atraviesa debido a su vínculo con William Levy, quien se separó de Elizabeth Gutiérrez tras 20 años juntos.

Los rumores de que la actriz mexicana y el cubano comenzaron un romance surgieron a mediados del año pasado, luego de que iniciaran las grabaciones de una producción que protagonizaron.

Zendejas reavivó las especulaciones a inicios de este abril, al difundir en sus historias de Instagram un video en el que Levy aparecía manejando y cantando.

Previamente, ella había causado revuelo al revelar en la misma red social que tenía “un bebé en camino”, aunque refiriéndose a proyecto laboral, que calificó como “emocionante”.

Tan sólo un mes después, Gutiérrez dio a conocer el fin de su larga relación con William, esto mediante una entrevista a Hola! USA., en la que rompió en llanto.

Samadhi Zendejas hace anuncio a días de hablar de “bebé”

En medio de la situación que atraviesan Elizabeth Gutiérrez y William Levy, pues El Gordo y La Flaca desveló que tuvieron altercados domésticos en los que intervino la policía, Samadhi Zendejas compartió una noticia.

La exestrella de ‘Atrévete a soñar’, telenovela que puedes ver aquí en ViX, informó entusiasmada que ya está a la venta su línea de ropa.

“Grito de la emoción con ustedes. ‘Wow’, llevamos meses trabajando en cada ‘look’, teniendo todo mi corazón y esencia”, aseguró en un ‘post’ de la plataforma digital.

Ella puntualizó que “desde enero fueron noches de mucho amor a este proyecto”. “Cada prenda y accesorio lo elegí con todo el amor”, afirmó.

Al igual que muchos seguidores, Levy reaccionó a la publicación con un ‘Me gusta’, demostrando que está al tanto de lo que Zendejas hace profesionalmente.

William Levy reaccionó al anuncio de Samadhi Zendejas. Imagen Samadhi Zendejas/Instagram

Samadhi Zendejas habló así de William Levy

El 12 de abril, Samadhi Zendejas reconoció que la afinidad que transmitieron ella y William Levy en la serie ‘Vuelve a mí’ es evidente. Sin embargo, descartó que la historia de amor de sus personajes haya pasado la ficción.

“No, nosotros… no te voy a mentir, la química es evidente. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos”, dijo al aparecer en ‘Al rojo vivo’.

Cuando le preguntaron si entre ellos hubo un idilio, ella replicó “no, no”, y aclaró que jamás conversó con el galán de melodramas al respecto de los señalamientos.

“Siempre fue con mucho respeto, con mucho profesionalismo de ambas partes. Creo que es un ser extraordinario y un gran compañero”, sentenció.

William Levy publica mensaje

Después de que Samadhi Zendejas revelara su incursión en el mundo de la moda, William Levy subió a sus historias de Instagram una misiva.

“Sigue pensando que me siento deprimido. Sé que eso es lo que quieres escuchar. Pero no. Me siento más fuerte que nunca Lu. La próxima vez, planifica mejor las cosas”, expuso, originalmente en inglés.

La periodista Ana María Alvarado aseguró, en ‘Sale el sol’ el 23 de abril, que platicó con él y que le habría dicho: “‘No voy a decir nada, y me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales’”.