Samadhi Zendejas

“Me estoy muriendo por verte”: Samadhi Zendejas habría dado pistas de su nueva relación

La actriz estaría saliendo con un famoso cantante de corridos tumbados, con quien ya se habría dejado ver en público durante un show de Carín León.

Elizabeth González.
Samadhi Zendejas habría dado pistas de su nueva relación poco después de ser captada en aparente situación romántica con Gabito Ballesteros.

La actriz de telenovelas fue captada por primera vez con el cantante de corridos tumbados el pasado 2 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, durante el show de Carín León.

Según personas que estaban en el lugar, Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros habrían llegado “de la mano” al lugar, desencadenando sospechas de romance.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una relación, Samadhi Zendejas habría dado pistas de su nueva relación días después.

Samadhi estaría "muy enamorada" de su nuevo galán.
El 6 de octubre, la protagonista de telenovelas compartió en su cuenta de TikTok un video en el que reveló una de sus canciones favoritas.

“Niñas, tengo un trauma con esta canción”, expresó, mientras que de fondo se escuchaba el tema ‘A puro dolor’, que el grupo Son by Four hiciera famoso en 1999.

Sin embargo, la versión que Samadhi interpretaba con gran sentimiento no era la original sino la de Gabito Ballesteros, con quien se especula, estaría saliendo.

“Alexa… súbele más”, decía la actriz al mismo tiempo en que cantaba frente a la cámara mientras se arreglaba: “Me estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizado muy lento y muy fuerte”.

@samadhixglows

#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyppppppppppppppppppppppp #history #samadhizendejas

♬ sonido original - sama 🥑


“La amo, la amo, la amo”, aseguró segundos antes de terminar su video.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros estarían “muy entusiasmados con la relación” y “enamorados”. Sin embargo, todavía no “querrían hacerlo muy público”.


