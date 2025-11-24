Hermano de Samadhi Zendejas y famoso cantante envueltos en atropellamiento de 5 personas: esto pasó

Adriano Zendejas, también conocido como ‘Maestro Shifu’ y el cantante Bogueto se vieron envueltos en el atropellamiento de cinco personas durante un evento realizado en la Ciudad de México.

El incidente tuvo lugar el domingo 23 de noviembre en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. De acuerdo con algunos videos que circulan en Internet, el accidente sucedió cuando el actor de Abismo de Pasión y el cantante se encontraban regalando gorras.

PUBLICIDAD

Según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los disturbios habrían comenzado luego de que algunos participantes del evento, convocado por el hermano de Samadhi Zendejas y El Bogueto, se tornaran violentos y vandalizaran un automóvil negro, mismo que para salir del lugar, aceleró y atropelló a cinco personas.

Enseguida, elementos de seguridad solicitaron los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al apoyo, diagnosticaron a los lesionados con heridas dermoabrasivas y policontundidos, según N+.

Adriano Zendejas convocó evento que terminó en caos. Imagen Adriano Zendejas / Instagram

Hermano de Samadhi Zendejas rompe el silencio

Tras lo sucedido, Adriano Zendejas rompió el silencio a través de un live de YouTube, donde reveló que nunca imaginó la respuesta de la gente a su convocatoria. Incluso, aseguró que solo esperaba a 150 personas.

“Yo no pensé, vuelvo a decir, que esto iba a pasar. Es la primera vez que yo hago esto en toda mi vida. Yo no pensé que llegara a tanta gente, chat. Solo puedo agradecerle a toda la gente que fue”, dijo.

“Me hubiera encantado llevar 10 mil gorras, chat, se los juro. Cuando yo vi tanta gente, me daba pena abrir mi maleta con 150 gorras. Me siento mal porque yo no pensé que fuera llegar tanta gente, se lo juro, chat. De verdad, no sabía que se me iba a salir de las manos. Hasta El Bogueto me decía: ‘Te mam*ste, cabr*n’”, señaló y aseguró que está dispuesto a enfrentar las repercusiones de lo sucedido: “Solamente les puedo pedir una disculpa y las consecuencias que tenga que afrontar, las voy a afrontar”.

PUBLICIDAD