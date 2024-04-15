Samadhi defiende a William Levy tras separación con Elizabeth Gutiérrez: “Fue con mucho respeto”

Video William Levy teme por su hija: cuestiona si el departamento donde vive con Elizabeth lo paga un hombre

Samadhi Zendejas rompe el silencio en medio de la polémica ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez en la que se le ha involucrado como la supuesta tercera en discordia.

Samadhi Zendejas desmiente romance con William Levy

La actriz, de 29 años, reconoció que la química que proyectaron en la serie ‘Vuelve a mí’ (que puedes ver aquí en VIX) es evidente; sin embargo, descartó que la historia de amor que vivieron sus personas haya traspasado la ficción.

“No, nosotros... no te voy a mentir, la química es evidente. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos. O sea, era la primera persona que yo veía al despertar y la última, compartimos de lunes a sábado más de 12 horas en un foro. Es normal que la gente diga", dijo en el programa ‘Al rojo vivo’ el pasado 12 de abril.

Zendejas respondió que su relación con William Levy no pasó de lo profesional aclarando que “no, no (nunca pasó de la química)”, cuando le preguntaron directamente si entre ellos había existido una relación.

Sobre su reacción ante los rumores de romance que surgieron, Samadhi dijo estar consciente de lo que involucra ser una persona pública por lo que no le da importancia.

"No (me molesta) es parte de, el hecho que sea una persona pública siempre se pone en una situación que la gente puede opinar, pero es Nuria y Santiago (sus personajes) los que tienen esta extraordinaria química”, reiteró.

La también estrella de producciones como 'Atrévete a soñar' y 'La mujer del diablo' aseguró que nunca habló con William Levy sobre los rumores en los que los relacionaban sentimentalmente.

"Estábamos tan enfocados en el proyecto, en construir esta historia con mucha verdad que no, no le prestamos mucha atención, no (ni lo hablamos)", declaró.

Sin embargo, aceptó que en algún momento marcaron precaución durante las grabaciones ante posibles malentendidos, destacando que siempre trabajaron con respeto y profesionalismo.

“Después decíamos: ‘Híjole, no me agarres en la escena, porque si nos toman una foto, van a pensar de más’. Pero no, siempre fue con mucho respeto, con mucho profesionalismo de ambas partes. Creo que es un ser extraordinario y un gran compañero”, señaló.

La actriz no tuvo más que halagos hacía la persona y modo de trabajo de William Levy: “Es un galán en toda la extensión de la palabra, es alguien adorable, se lo dije el día que terminamos de filmar, fue un gran compañero, supersolidario, decía: ‘Sama, construyamos esto desde aquí, hagamos esto’, y logramos escenas muy hermosas”, finalizó.

Elizabeth Gutiérrez estaría indagando si Samadhi está embarazada

Meses antes de la entrevista en la que Elizabeth Gutiérrez confirmó a Hola USA, el pasado 9 de abril, su rompimiento definitivo con William Levy tras 20 años de relación, las especulaciones sobre una supuesta relación entre Samadhi y el actor cubano ya existían.

Estos surgieron en 2023, cuando se dio a conocer que compartirían protagónico en la serie ‘Vuelve a mí’. En junio de ese año, la periodista Mandy Fridmann aseguró que entre los actores sí había algo más que una amistad y que Zendejas “estaría súper enamorada”.

En medio de los constantes rumores, Samadhi reapareció en marzo pasado luego de meses de ausencia con anuncios de “bebé en camino” avivando aún más las especulaciones.

Aunque más tarde aclaró que solo se trataba del anuncio de un nuevo proyecto profesional, descartando la posibilidad de un embarazo, Verónica Bastos dijo el pasado fin de semana en el show ‘La mesa caliente’ que supuestamente Elizabeth Gutiérrez estaría “investigando” sobre el supuesto embarazo de Zendejas. Hasta el momento ninguno de los involucrados reaccionó a lo dicho por la conductora.