¿Hermano de Samadhi Zendejas es acusado por exparejas de haberlas maltratado? Esto se sabe

Adriano Zendejas, hermano de Samadhi Zendejas, estaría siendo acusado por dos de sus exparejas de presuntamente haberlas agredido.

Flavia Martin y Antonella Russoniello, quienes sostuvieron un romance con el actor, rompieron el silencio acerca de lo que vivieron en sus respectivas relaciones.

Si bien ninguna mencionó en sus relatos al también cantante, debido a sus referencias, internautas consideran que las acusaciones serían sobre él.

¿Qué dijo Flavia Martin, ex de Adriano Zendejas?

Flavia Martin estuvo como invitada en el podcast ‘Un tal Fredo’, de Alfredo Cantú, y narró el trato que sufrió por parte de un exnovio.

Además de recordar los momentos en los que dicha persona la celaba, criticaba por sus amistades y le fue infiel, la venezolana recordó un fuerte incidente.

Según su relato, su entonces pareja la invitó a su departamento, junto con un amigo, y les dio a cada uno una botella de alcohol.

“Él va y bien especifico dice: ‘Esta es tuya y esta es tuya’”, contó acerca de las bebidas, puntualizando que él no la dejó compartir los tragos con su allegado.

“Estaba jugando Monopoly, riéndome, no sé qué, y al día siguiente me despierto”, explicó, dejando claro que no se acordaba de lo que pasó durante la noche.

Fue entonces cuando su novio le mostró grabaciones en las que ella aparecía sin ropa, “gritando” y “llorando” mientras le decía cosas como “te odio” y “si me muero es por tu culpa”.

“Yo me acuerdo que se lo dije a él, ‘me drogaste’, y él de que, ‘no, qué te pasa, cómo me acusas de eso…’”, aseguró Flavia que le reclamó a su pareja.

Flavia Martin hizo acusaciones.

De igual forma, ella indicó que: “Yo no voy a decir que él me pegaba en la relación, pero sí era agresivo, sí me agarraba, sí me dejaba moretones”.

A lo largo de su relato, ella especificó que dicho exnovio tiene dos hermanas, con una de ellas se inició en la actuación desde “muy chicos”, que “hacía música” y participó en un ‘reality show’.

Adriano es hermano de Dassana y Samadhi, con quien ha incursionado desde niño en telenovelas. Además, él ha lanzado varias canciones y apareció en ‘Los 50’.

Antonella Russoniello apoyó a Flavia Martin

Luego de que salieran a luz las declaraciones de Flavia Martin, Antonella Russoniello, quien fue pareja de Adriano Zendejas, le demostró públicamente su apoyo por medio de un mansaje en Instagram.

“Flavia compartió su testimonio […], revelando su experiencia en una relación con un hombre narcisista y maltratador que, tristemente, también fue mi expareja”, escribió.

“No somos solo nosotras dos, hay más víctimas y familias afectadas por el daño que estos abusos dejan tras de sí”, añadió.

La ‘influencer’ aseguró que el “abuso no vino solo de él, sino también de su entorno familiar”, y sentenció que “esta persona sabe manipulara la perfección”.

Al igual que Martin, Russoniello no nombró puntualmente a Adriano, con quien salió alrededor de 2017 y 2018.