William Levy no daría “ni un centavo” a Elizabeth: ella viviría en apartamento “prestado” con su hija

Video ¿Qué se veía presuntamente en las fotos que Elizabeth Gutiérrez quería mostrar a la policía?

Desde que William Levy y Elizabeth Gutiérrez confirmaron su separación, poco a poco se ha revelado información al respecto de lo que sucedía en su relación.

Entre lo que más ha llamado la atención está que los actores llegaron a recurrir a la policía para que interviniera en los altercados domésticos que tuvieron hacia el final de su historia de amor.

El Gordo y La Flaca tuvo acceso y difundió videos de una de esas participaciones de los oficiales, cuando Gutiérrez denunció que Levy estaba con una mujer dentro de la casa familiar.

Al hablar con uno de los uniformados, ella no sólo aceptó que ya no vivía más en esa mansión, sino que además aseguró que, junto a su hija Kailey, está atravesando problemas financieros.

“Yo estoy viviendo con lo que mi familia me está dando porque él sólo fue como de ‘vete de aquí, dame las llaves del carro’, yo estoy con un carro de renta, esa es la situación, estoy fuera ahora”, le dijo al agente.

Previo a que dicho programa de Univision diera a conocer las grabaciones, People en Español reportó, citando a “una fuente cercana al actor cubano”, que Elizabeth y la adolescente ahora residen “en un apartamento”.

Elizabeth Gutiérrez viviría en apartamento “prestado” y William Levy no “le estaría dando un centavo”

Este 21 de abril, la periodista Mandy Fridmann compartió más supuestos detalles de la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

En su artículo para Las Top News, ella explica que la actriz “busca desesperadamente una nueva oportunidad” de trabajo en el medio artístico pues no tendría con qué mantenerse.

“Porque no tiene dinero, los ingresos siempre vinieron de parte de William, por el arreglo al que habían llegado”, aseveró la comunicadora.

Según contó Fridmann, el cubano supuestamente le pidió a Elizabeth, cuando quedó embarazada de su primogénito, Christopher, que “dejara todo para dedicarse a la familia”, lo que ella “aceptó”.

A lo largo de los años, la también conductora intentó realizar algunos proyectos; sin embargo, Levy presuntamente la “habría hecho renunciar” a ellos, expone Mandy.

Actualmente, luego de su separación, “el actor no le estaría dando ni un centavo” a la mamá de sus retoños. Además, “le habría cortado las tarjetas de crédito” y “bloqueado el acceso a las cuentas en conjunto”.

Por dicha situación, Gutiérrez “estaría viviendo en ese departamento prestado, y con la ayuda monetaria de su familia y amigos más cercanos”, afirma Fridmann.

¿Elizabeth Gutiérrez demandará a William Levy?

Ante la compleja realidad que atraviesa, cabría la posibilidad de que Elizabeth Gutiérrez luche en los tribunales contra William Levy, quien no se quedaría de manos cruzadas.

“De manera extraoficial, te podemos confirmar que los dos estarían preparando una fuerte contra-pelea, pero esta vez legal”, indicó Mandy Fridmann.

“Levy asegura que tiene mucho que contar sobre la madre de sus hijos, pero frente a un juez. Mientras que Elizabeth haría su parte con otra demanda para recuperar parte del patrimonio que le pertenece y seguir adelante”, añade.