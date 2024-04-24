William Levy rompe el silencio: teme hacer esto a Elizabeth Gutiérrez tras separación

En medio de la polémica, William Levy por fin habló con la periodista Ana María Alvarado a quien confesó que teme que el “enojo” lo haga hacer algo que perjudique a su ex, Elizabeth Gutiérrez, tras su separación.

La comunicadora aseguró en el programa Sale el Sol que pudo hablar durante más de una hora con el actor cubano, quien, dijo, le dio autorización para hablar sobre esa conversación, pero le advirtió que no daría entrevistas por el momento.

La negativa de hablar en público sobre el lado de su historia sería el guardar prudencia y así evitar hablar mal de la madre de sus hijos.

"Me dijo: ‘puedes comentar que hablé contigo, no voy a dar entrevistas ni a ti ni a nadie, porque no quiero que, porque yo esté enojado, o por defender mi punto de vista llegar a hablar mal de Elizabeth, porque es la mamá de mis hijos", relató Ana María el pasado 23 de abril.

En dicha conversación, William Levy habría reconocido que “he cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores".

Sobre los juicios que han surgido en su contra por presuntas infidelidades, William Levy dijo a la comunicadora que “hay cosas que no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte y ahora solo lo que ella ha dicho".

William Levy "aguantará los ataques" tras su separación por sus hijos

El actor sostuvo que no dará declaraciones pese a los “ataques” que ha recibido, enfatizando que lo hace por el bienestar de sus hijos, que es lo que más le duele en medio de su separación.

"No voy a decir nada, y me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales, y sí me duele verlos mal’”, contó la periodista.

En la conversación, William Levy también habría dicho que en esta separación no hay víctimas, pues él también intentó en varias ocasiones arreglar su matrimonio.

"Los dos intentamos arreglar el matrimonio en muchas ocasiones, no crean que yo sólo hacía algo, ella (Elizabeth Gutiérrez) también, aquí no hay víctimas porque ella lo sabe, hemos hablado mil veces, hubo mil conflictos, muchas situaciones, y veré de aquí al final por el bienestar de mis hijos'", sentenció.

Alvarado dijo que, entre la charla, William Levy destacó que no piensa abandonar a sus hijos.

"Yo lo reconozco (cometí muchos errores), pero te quiero hacer hincapié en que como papá... a lo mejor fui mal marido, mala pareja, pero como papá no voy a abandonar a mis hijos", comentó.