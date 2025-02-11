Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas se arrepiente de decisiones en su cuerpo y se somete a procedimiento estético

La actriz mexicana decidió modificar partes de su cuerpo que ya no le gustaban porque "ya no van con su personalidad". Esto se hizo.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video “El chiste es no pensarla”: Samadhi Zendejas es directa tras dejar atrás a William Levy 

Samadhi Zendejas se arrepintió de algunas decisiones de su pasado y ya tomó cartas en el asunto para cambiarlas.

La actriz de 'Atrévete a Soñar', telenovela que puedes ver en ViX, se está sometiendo a un procedimiento para borrar varios de los tatuajes que tiene y les dio una recomendación a sus seguidores.

"Sí yo les pudiera dar un consejo, (sería) no se anden tatuando", dijo la actriz mexicana en un video publicado en sus historias de Instagram.

Samadhi Zendejas se sometió a un procedimiento para borrar vrios de sus tatuajes.
Samadhi Zendejas se sometió a un procedimiento para borrar vrios de sus tatuajes.
Imagen Samadhi Zendejas/Instagram

La actriz se está quitando "cinco tatuajes chiquitos", uno está detrás de una de sus orejas, otro en el antebrazo y en la clavícula porque "cree que ya no van con su personalidad". Sin embargo, conservará la frase que tiene abajo del busto, las iniciales de su antebrazo y el aguacate que se hizo por el cariño que le tiene a sus fans, a quienes llama "aguacatitos".

Samadhi se está borrando los tatuajes de su clavícula y detrás de la oreja. Conservará el que tiene debajo del busto.
Samadhi se está borrando los tatuajes de su clavícula y detrás de la oreja. Conservará el que tiene debajo del busto.
Imagen Samadhi Zendejas/Instagram

Esta no es la primera vez que Samadhi se somete a este tratamiento, en 2021 se quitó un diseño que ni siquiera había sido terminado, el cual se plasmó cuando tenía 18 años.

"Estamos quitándome un tatuaje que me hice (…) cuando me lo estaba haciendo, dije '¿dónde me lo voy a ir a quitar?'. De hecho el tatuador me dijo 'falta rellenarlo', pero le dije 'hermano, usted déjelo así, no le mueva nada, porque este tatuaje se irá' y ya llegó el día", compartió en ese entonces en redes sociales.


