Samadhi Zendejas anuncia "bebé en camino" tras ser relacionada con William Levy: fotos
La actriz Samadhi Zendejas reapareció en redes sociales con un inesperado anuncio en medio de especulaciones de embarazo.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Samadhi Zendejas dejó en blanco su cuenta oficial de Instagram, y tras casi dos meses de ausencia, reapareció con una noticia inesperada.
A principios de febrero, la estrella de 29 años compartió una misteriosa grabación que mostraba tomas detrás de cámaras de un posible nuevo proyecto.
La intriga generada por este video desató una ola de teorías entre sus seguidores, quienes especularon sobre la posibilidad de un embarazo secreto.
Los mensajes de preocupación y curiosidad no se hicieron esperar: “¿Por qué no ha subido historias?”, “¿Alguien sabe algo de Samadhi? Borró todo”, “Esta ausencia me hace pensar en un embarazo”, “¿Está esperando un bebé?”.
Sin embargo, en las últimas horas, Samadhi Zendejas compartió un par de publicaciones acompañadas del enigmático mensaje: “Baby is coming” (Bebé en camino).
¿Samadhi Zendejas está realmente embarazada?
Ante la incertidumbre y las constantes preguntas de sus fans, la actriz decidió romper el silencio y aclarar la situación.
No, Samadhi Zendejas no está embarazada. En cambio, está a punto de “dar a luz” a un nuevo proyecto. Aunque no se han revelado detalles específicos.
“¿Cómo que un bebe? ¡Aguacates, definitivamente no estoy esperando un bebé! Pero en cambio, estoy dando a luz a un proyecto tan emocionante que hará que criar gemelos parezca una siesta en el parque. “¡La emoción es reaL! y la espera terminó”, aclaró.
Samadhi compartió fotografías y videos con los que apenas da una probadita de lo que tiene preparado para sus fans, aunque no dio más detalles.
Samadhi Zendejas y William Levy fueron relacionados sentimentalmente
En junio de 2023, surgieron rumores sobre un supuesto romance entre Samadhi Zendejas y William Levy después de que compartieron el papel protagónico en una serie que filmaron en Miami.
Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto, la periodista Mandy Fridmann, de Las Top News, afirmó que existía un vínculo entre los actores que iba más allá de la amistad.
"Personas que forman parte del círculo cercano de la actriz mexicana (aseguran) que sí estarían comenzando una relación. Que Samadhi estaría súper enamorada de William, aunque él desde el primer día, le habría dejado claro que no buscaba tener una relación con 'título' de algo", dijo en junio del año pasado.