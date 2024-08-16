Ryan Reynolds y Wesley Snipes se reconciliaron después de odiarse: así fue el caótico rodaje de 'Blade: Trinity'

Video ¿Era 'una diva? La pelea de Ryan Reynolds y Wesley Snipes que acabó hasta 'Deadpool y Wolverine'

Con ‘Deadpool y Wolverine’, Marvel logró una de sus películas más divertidas y taquilleras: de acuerdo a Forbes, ha recaudado 1.040 millones de dólares.

Una parte importante del éxito de esta cinta es quizás la cantidad de cameos y referencias que contiene. Entre ellos, destaca el del actor Wesley Sniper como el famoso cazavampiros ‘Blade’.

Si bien ‘Blade’ fue una trilogía que marcó los años noventa y principios de los dos mil, también fue el motivo por el que Snipes lo perdió todo.

Wesley Snipes tocó fondo después de 'Blade'

Wesley Snipes impresionó al mundo con su estilo e interpretación en ‘Blade’. Este papel lo llevó a la cima de su carrera, pero también al fondo.

Los problemas comenzaron con ‘Blade: Trinity’, la última entrega de la trilogía. La productora pidió cambios en el guión de último momento, pues la premisa original era ‘demasiado oscura’.

Esto generó tensión en el rodaje, especialmente entre Snipes y el director David Goyer. Existe un rumor que afirmaría que Sniper intentó estrangular al director David Goyer tras una discusión por los cambios en el guión.

Si bien Goyer nunca confirmó esta versión de los hechos, sí recuerda ‘Blade: Trinity’ como la peor experiencia de su carrera.

“Fue una experiencia increíblemente tensa, personalmente fue muy difícil. Me sentí muy deprimido después. Hablaste de uno de los puntos más bajos, definitivamente fue que esto ocurrió incluso antes de que saliera la película”.



Además que considera que nadie la pasó bien en aquel rodaje. Los problemas de Snipes no se detuvieron ahí: con la reputación por los suelos, en 2008 el actor fue condenado a 36 meses en prisión por no declarar impuestos entre 1999 y 2004 (precisamente la etapa de ‘Blade’).

Ryan Reynolds no soportaba a Wesley Snipes

Uno de los actores que estuvo en el infame rodaje de ‘Blade: Trinity’ fue Ryan Reynolds, quien interpretó a Hannibal King, co-protagonista del cazavampiros.

La relación con Wesley Snipes fue incómoda desde que Snipes dijo presuntamente (refiriéndose a Reynolds):

“Dile a ese payaso que salga de mi campo de visión”.



Además de que Snipes llegó a quejarse del tiempo de pantalla que Reynolds le habría robado tras los cambios en el guión.

La reconciliación entre Wesley Snipes y Ryan Reynolds

Nadie se esperaba el regreso de Sipes como Blade, ni siquiera el propio Wesley, quien comentó:

“No pensé que Marvel y Disney tuvieran interés, también porque habían elegido a Mahershala para la próxima versión. Pensé que no tenía sentido para mí, pero cuando recibes la llamada de Ryan Reynolds de la nada después de 20 años… Me contó la idea y aquí estamos”.

El resultado de este llamado a la reconciliación fue un récord Guinness: Wesley es ahora el actor con la trayectoria más larga como un superhéroe de Marvel.

Reynolds le desea éxito a Wesley en lo que siga para su carrera, e incluso tuiteó: