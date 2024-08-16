¿Halle Berry iba a volver como Tormenta en ‘Deadpool 3’? Esta es la razón detrás de su ausencia

Video Todas las variantes de Wolverine que vimos en ‘Deadpool 3’ y a qué película o cómic pertenecen

Aunque muchos fans quedaron satisfechos y emocionados por todos los cameos que se vieron en 'Deadpool & Wolverine', otros se preguntaron por los personajes emblemáticos del mundo de Marvel que no formaron parte de la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, como el icónico personaje de Tormenta interpretado por la ganadora del Oscar Halle Berry.

Tras el estreno de la cinta, la actriz reveló en una entrevista a ComicBook.com el motivo por el que no formó parte de los esperados cameos.

'Deadpool & Wolverine' tuvo múltiples cameos entre ellos, Elektra, Antorcha humana y Blade. Imagen Marvel Studios.

¿Por qué 'Tormenta' no aparece en Deadpool & Wolverine'?

Halle Berry, una de las actrices más icónicas de la franquicia de los X-Men, en la que dio vida a la poderosa mutante Ororo Munroe, mejor conocida como Tormenta, compartió que, aunque estaba más que dispuesta a retomar su famoso papel, no fue llamada por Reynolds para hacerlo.

La actriz informó que, en una ocasión, Blake Lively le preguntó durante una conversación casual en un desfile de moda si estaría dispuesta a participar en una película de 'Deadpool' como Tormenta, a lo que ella contestó que "sí", pero para su sorpresa, nunca recibió una invitación formal para unirse al elenco.

"Blake me preguntó una vez, en un desfile de Marc Jacobs: '¿Estarías interesada en aparecer en la película de mi esposo como Tormenta?' Le dije: 'Sí, si él me lo pidiera', pero nunca me lo pidió", dijo en la charla.

Halle Berry interpretó a Tormenta en 'X-Men', 'X2: X-Men United', 'X-Men: The Last Stand' y 'X-Men: Days of Future Past'. Imagen 20th Century Fox.



A pesar de su disposición y del entusiasmo de los fanáticos por volverla a ver como parte del MCU, la actriz no fue convocada. Este hecho no pasó desapercibido, considerando que la película presentó múltiples cameos de personajes del universo de Marvel y que los segidores ansiaban verla de nuevo junto a Hugh Jackman, quien regresó como Wolverine.

La relación de Halle Berry con la franquicia de X-Men ha sido compleja. La actriz ha hablado en varias ocasiones sobre los desafíos que enfrentó durante el rodaje de las primeras películas, y los enfrentamientos que tuvo con el director Bryan Singer.

En un encuentro con la revista Variety, Berry mencionó que trabajar con él no fue una experiencia fácil. Según ella, las tensiones en el set eran comunes, en parte debido a las duras condiciones climáticas de la filmación, que añadían estrés al equipo.

Berry vivió situaciones en las que se sintió frustrada con la falta de enfoque de Singer, lo que llevó a varias discusiones entre ambos.

Los fans de Marvel querían ver juntos de nueva cuenta a Tormenta y a Wolverine. Imagen 20th Century Fox.

Además de los problemas con Singer, Berry contó otro incidente con la producción de la franquicia cuando Matthew Vaughn estuvo a punto de dirigir 'X-Men 3: La batalla final'.

La actriz confesó que el director decidió abandonar el proyecto tras descubrir el plan de los ejecutivos del estudio para manipularla a retomar el papel de Tormenta.

Según las declaraciones de Berry, Vaughn vio un guion que incluía una poderosa escena para su personaje, pero luego descubrió que esta sería eliminada después de que ella firmara su contrato, lo que causó indignación en el cineasta y lo llevó a renunciar al proyecto.

Estos conflictos marcaron la experiencia de Halle en la franquicia, y pudieron haber influido en la decisión de no incluirla en 'Deadpool & Wolverine'.

Aunque el futuro de los X-Men en el universo Marvel sigue siendo incierto, los fanáticos de Berry no pierden las esperanzas de verla en algún momento en su icónico papel.