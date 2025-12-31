Famosos Famoso presentador mexicano anuncia llegada de nuevo bebé tras trágica muerte de familiar ‘El Capi’ Pérez sorprendió al dar a conocer la llegada de su segundo hijo tras enfrentar la desaparición y muerte de un familiar. ¡Así dio la noticia junto a su esposa!



Video Tragedia para familia de presentador mexicano: hallan sin vida a integrante tras desaparecer en Navidad

Carlos Alberto, conocido como ‘El Capi’ Pérez anunció la llegada de un nuevo bebé tras enfrentar la trágica muerte de un familiar de su esposa Itzel Barro.

El famoso presentador mexicano compartió la noticia a través de Instagram, donde su esposa, conocida en redes sociales como ‘Hola Enfermera’, publicó un video desde la playa, donde las palabras “Dad”, “Mom” y “Big Brother” destacan en sus gorras.

“Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor”, escribió la ‘influencer’.

Así informaron que se convertirían nuevamente en padres. Imagen Hola Enfermera / Instagram

La trágica muerte de su familiar

Días antes de compartir que se convertirán en padres por segunda ocasión, ‘El Capi’ Pérez e Itzel Barro enfrentaron una tragedia familiar.

El domingo 28 de diciembre fue hallado sin vida el cuerpo de Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del comediante, quien días antes había sido reportada como desaparecida.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está con nosotros”, expresó Itzel.

“Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”, sentenció.

La presunta causa de muerte del familiar de ‘El Capi’ Pérez

Tres días después de que Nataly Montserrat fuera reportada como desaparecida, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en México, informó sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida.

Las autoridades no revelaron de manera inmediata detalles del fallecimiento de la joven, de 30 años. Sin embargo, el diario local PorEsto! dio a conocer que la presunta causa de muerte sería suicidio.

Según cita el diario “investigaciones” y “diligencias” de las autoridades, la chica supuestamente padecía “problemas psicológicos”. La noche del 25 de diciembre habría tenido una discusión con su pareja, lo que la habría hecho abandonar su hogar, ubicado en Cancún, y dirigirse “al área de la maleza” que se encontraría en la entrada de su fraccionamiento.

“Las investigaciones señalaron que padecía de trastorno mixto de personalidad y que, en medio de una crisis emocional, se ahorcó en un árbol”, reportaron.

Según refiere el mismo medio, la familia de Nataly habría aceptado “la versión del suicidio como causa de muerte". Incluso, reportan que habrían comparecido ante las autoridades ministeriales y que “la misma noche del domingo” les solicitaron a las autoridades el cuero de la joven para “iniciar los trámites funerarios”.