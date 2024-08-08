¿Por qué Ryan eligió 'La propuesta' para burlarse en 'Deadpool 3', si tiene otras películas?

Video Dogpool se ‘robó’ la película de ‘Deadpool 3’ y cuando conozcas su pasado la amarás aún más

Ryan Reynolds es conocido por su agudo sentido del humor y su habilidad para burlarse de sí mismo y de los papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera. En 'Deadpool & Wolverine', Ryan hace uso de esta recurso para darle toque y referencias divertidas a la cinta.

En una de las escenas finales, el actor decidió hacer una mención inesperada a una de sus películas más populares: 'La propuesta', que protagonizó allado de Sandra Bullock.

Como es habitual en las películas de Deadpool, el personaje rompe la cuarta pared en varios momentos, lo que añade un toque más atractivo y especial a la trama. Sin embargo, sorprendió que no solo Deadpool, sino también una de sus variantes, Nicepool, lo hizode manera inesperada.



Hacia el final de la película, Dogpool escapa del Vacío a través de un portal interdimensional y se lanza hacia los brazos de Deadpool. Nicepool reclama la propiedad del animalito, pero Deadpool, fiel a su naturaleza irreverente lo cataloga como un personaje NPC (término que se usa para describir a los personajes que solo aparecen de fondo como parte de la escenografía en los videojuegos).

Herido por el insulto, Nicepool decide demostrar que también puede romper la cuarta pared, y en ese momento, se vuelve hacia la cámara y menciona 'La propuesta', la comedia romántica que Ryan Reynolds protagonizó junto a Sandra Bullock en 2009.

La mención de esta película causó risas entre los fans y generó una oleada de bromas y teorías en plataformas como TikTok, donde los seguidores de la saga especularon sobre el multiverso al que podría pertenecer Nicepool.

Ryan Reynolds protagonizó 'La propuesta' junto a Sandra Bullock en 2009. Imagen Buenavista Pictures.

Aunque han pasado más de diez años desde el estreno de 'La propuesta', sigue siendo una de las favoritas del público, y su mención en 'Deadpool & Wolverine' llevó a muchos a revisitarla, lo que resultó en un aumento significativo de sus reproducciones en Estados Unidos, alcanzando el puesto número 15 en el ranking de Hulu.

¿Por qué Ryan Reynolds eligió 'La propuesta' para hacer un chiste en 'Deadpool 3'?

Una de las razones más evidentes es el éxito que la película tuvo en su momento. Estrenada en 2009, 'La propuesta' recaudó más de 300 millones de dólares en taquilla, y se coló como una de las comedias románticas más populares de ese año.

Este éxito, combinado con el hecho de que fue una de las películas más taquilleras en la carrera de Reynolds antes de su incursión en el papel de Deadpool, podría explicar por qué decidió rendirle homenaje en su película más reciente.

Además, 'La propuesta' se estrenó el 19 de junio de 2009, solo unas semanas después de 'X-Men Origins: Wolverine' (1 de mayo de 2009), la primera vez que Reynolds interpretó a Wade Wilson.

Aunque 'X-Men Origins: Wolverine' tuvo un presupuesto considerablemente mayor, la comedia romántica resultó ser mucho más rentable, lo que añade más ironía al chiste en 'Deadpool 3'.

La película recaudó más de 300 millones de dólares en taquilla. Imagen Buenavista Pictures.



Otra posible razón, tiene que ver con el físico de Reynolds en ese momento. En la película, el actor estaba en uno de sus mejores momentos físicos, en una escena aparece casi desnudo. Este detalle podría ser una manera de que Nicepool insinuara lo guapo que estaba Reynolds en ese entonces, enviando un mensaje subliminal a los espectadores para que revisiten 'La propuesta' si lo quieren ver en todo su esplendor.

Otra podría ser la similitud argumental entre la relación de amor-odio de los personajes de 'La propuesta' y la dinámica entre Deadpool y Wolverine. Ambas parejas comienzan con una relación conflictiva, pero eventualmente, terminan juntos. Esta conexión podría haber sido otra razón por la que Reynolds decidió hacer referencia a la comedia romántica.

Se filtran imagenes del set de grabación de 'Deadpool 3' Imagen Marvel Studios